***HLVKS* *YKBNK* *TAMFA* *QNBFB* *DZYMK* *ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması









***HLVKS******YKBNK******TAMFA******QNBFB******DZYMK******ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [TAMFA, HLVKS, QNBFB, ISCTR, DZYMK, YKBNK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF82339 60.000.000 17.05.2023 16.08.2023 22.05.2023- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA82330 50.000.000 17.05.2023 16.08.2023 22.05.2023- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK72335 470.170.000 17.05.2023 14.07.2023 22.05.2023- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTISB72354 500.000.000 17.05.2023 05.07.2023 22.05.2023- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY72322 120.000.000 17.05.2023 26.07.2023 22.05.2023- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK72365 200.000.000 17.05.2023 24.07.2023 22.05.2023İlgili Şirketler [TAMFA, HLVKS, QNBFB, ISCTR, DZYMK, YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152078BIST