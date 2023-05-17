***HLVKS* *YKBNK* *TAMFA* *QNBFB* *DZYMK* *ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
17.05.2023 17:48
***HLVKS******YKBNK******TAMFA******QNBFB******DZYMK******ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TAMFA, HLVKS, QNBFB, ISCTR, DZYMK, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF82339 60.000.000 17.05.2023 16.08.2023 22.05.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA82330 50.000.000 17.05.2023 16.08.2023 22.05.2023
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK72335 470.170.000 17.05.2023 14.07.2023 22.05.2023
- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTISB72354 500.000.000 17.05.2023 05.07.2023 22.05.2023
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY72322 120.000.000 17.05.2023 26.07.2023 22.05.2023
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK72365 200.000.000 17.05.2023 24.07.2023 22.05.2023
İlgili Şirketler [TAMFA, HLVKS, QNBFB, ISCTR, DZYMK, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152078
BIST