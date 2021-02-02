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***HLY* *HALKI* *DGKLB*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

02.02.2021 12:46



***HLY******HALKI******DGKLB*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

     DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 269.069.767 TL olan çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 80.930.233 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla %30,07778 oranında artırılarak 350.000.000 TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakları 13.01.2021–27.01.2021  tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 103.068,967 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 29.01.2021 tarihinde tamamlanmış olup, ortaklığın (DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.
29.01.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında satışa sunulan 103.068,00 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
TOLUN KUDALOĞLU 99.000 % 96,05 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906920


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