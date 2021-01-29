***HLY* *HALKI* *DGKLB*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2021 15:49
***HLY******HALKI******DGKLB*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz,
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 29 Ocak – 1 Şubat 2021 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 103.068,967 TL nominal değerli payların tamamının satışı bugün itibarıyla tamamlanmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906129
BIST
15:571.482
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -15,90
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:577,3288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0054
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:578,8959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0080
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:57437,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,45
|Açılış
|: 437,88
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:57
|PKENT
|1.524,60
|21.895.188
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|587.575
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.781.367
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.452.705
|% 9,97
|
|KAPLM
|36,28
|7.298.748
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|BURVA
|45,18
|12.222.386
|% -7,80
|
|PARSN
|28,82
|188.982.048
|% -7,69
|
|GUBRF
|73,35
|2.013.550.354
|% 6,15
|
|GARAN
|9,35
|1.545.988.623
|% -0,43
|
|KOZAL
|116,20
|1.098.846.275
|% -1,02
|
|KARSN
|5,17
|1.037.434.977
|% 3,61
|
|DOHOL
|3,86
|1.031.598.136
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,34
|933.819.345
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,86
|1.031.598.136
|% 3,76
|
|KARSN
|5,17
|1.037.434.977
|% 3,61
|
|ODAS
|3,79
|649.365.524
|% -1,30
|
|GARAN
|9,35
|1.545.988.623
|% -0,43
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3249
|7,3288
|% -0,07
|
|Euro
|8,8901
|8,8959
|% -0,09
|
|Sterlin
|9,9936
|10,0438
|% -0,48
|
|Frank
|8,1846
|8,2339
|% -0,48
|
|Riyal
|1,9410
|1,9508
|% -0,43
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|26,44
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,63
|
|Cumhuriyet
|2.884
|2.928
|-36,00
|
|Tam
|2.872
|2.945
|-37,05
|
|Yarım
|1.388
|1.424
|-17,92
|
|Çeyrek
|696
|712
|-8,96
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|0,87
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,15
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|0,42
|
Seans Raporu
15:57
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16:08XU100
Endeks 1, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 20, 927.00 milyon TL de
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16:06DGKLB
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 905, 232 adet işlem
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16:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, TAVHL, BIMAS
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16:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 03 kaybederek (% -1.14 ) 1, 307
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16:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, BTCIM, AYCES, MARKA, TACTR, FADE, ISKPL, EMNIS, SEKUR, PKENT