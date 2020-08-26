***HLY* *HALKI* *DNISI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı









***HLY******HALKI******DNISI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )İlgili Şirketler [DNISI]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında FarklıÖnce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait "Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu" ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871327BIST