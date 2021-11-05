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***HLY* *HALKI* *ELITE*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu

05.11.2021 23:35
***HLY* *HALKI* *ELITE*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu


***HLY******HALKI******ELITE*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )

İlgili Şirketler [ELITE]
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Fiyat Tespit Raporu

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Açıklamalar

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzına ilişkin Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975450


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DOBUR 69,95 21.072.237 % 9,73  
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Altın Gr. 566 566 7,38  
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Tam 3.690 3.783 -7,20  
Yarım 1.784 1.830 -3,48  
Çeyrek 895 915 -1,74  
Gümüş.Ons 24,11 24,15 0,33  
Gümüş Gr. 7,50 7,52 0,10  
B. Petrol 82,78 82,78 2,24  
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