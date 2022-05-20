***HLY* *HALKI* *ELITE*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
20.05.2022 19:31
***HLY******HALKI******ELITE*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031594
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|3.551.688.376
|% 2,43
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|THYAO
|42,86
|2.797.038.138
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|SISE
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|1.862.960.415
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|%
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|Satış
|%
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|1.844
|1,58
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|Altın Gr.
|943
|943
|2,36
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|Cumhuriyet
|6.237
|6.331
|-18,00
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|Tam
|6.205
|6.361
|-40,28
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|Yarım
|2.999
|3.077
|-19,49
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|Çeyrek
|1.504
|1.539
|-9,75
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|Gümüş.Ons
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|21,72
|-0,23
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|11,11
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