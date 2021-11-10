***HLY* *HALKI* *ELITE*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2021 09:19
***HLY******HALKI******ELITE*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ELITE]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976738
BIST
11:171.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,85
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.614
11:179,7960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0638
|Açılış
|: 9,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,7987
En Düşük
9,7204
11:1711,3341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0403
|Açılış
|: 11,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3451
En Düşük
11,2653
11:17574,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,93
|Açılış
|: 574,15
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
574,83
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler11:17
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|IZFAS
|6,68
|1.872.849
|% 9,69
|
|SOKM
|12,58
|122.341.700
|% 8,35
|
|KERVN
|0,75
|131.395
|% 7,14
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|KLMSN
|10,19
|13.731.319
|% -6,94
|
|DOKTA
|32,88
|4.149.168
|% -6,59
|
|SARKY
|17,09
|26.084.975
|% -6,36
|
|CUSAN
|9,25
|11.198.139
|% -6,28
|
|PETKM
|7,26
|872.465.319
|% 0,00
|
|GARAN
|10,72
|843.769.833
|% 1,32
|
|TSPOR
|6,04
|630.623.367
|% -2,27
|
|THYAO
|18,25
|466.937.591
|% 0,50
|
|SASA
|32,78
|305.530.645
|% 1,86
|
|PETKM
|7,26
|872.465.319
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,04
|630.623.367
|% -2,27
|
|EKGYO
|2,13
|185.537.843
|% 0,47
|
|YKBNK
|3,10
|259.123.727
|% 0,32
|
|GARAN
|10,72
|843.769.833
|% 1,32
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7904
|9,7960
|% 0,66
|
|Euro
|11,3279
|11,3341
|% 0,36
|
|Sterlin
|13,2124
|13,2787
|% 0,45
|
|Frank
|10,6718
|10,7361
|% 0,33
|
|Riyal
|2,5994
|2,6124
|% 0,55
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-7,08
|
|Altın Gr.
|573
|573
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,03
|
|B. Petrol
|85,33
|85,33
|0,55
|