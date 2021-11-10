***HLY* *HALKI* *ELITE*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2021 09:23
***HLY******HALKI******ELITE*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ELITE]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin yaptıkları pay alımlarına ilişkin bilgi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976740
BIST
10:381.622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,47
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.623
En Düşük
1.614
10:389,7754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0432
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7987
En Düşük
9,7204
10:3811,3069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0131
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3451
En Düşük
11,2653
10:38573,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,20
|Açılış
|: 573,42
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
574,83
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler10:36
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|KERVN
|0,75
|131.395
|% 7,14
|
|DOAS
|36,54
|43.549.236
|% 6,41
|
|GSDDE
|4,51
|10.681.948
|% 6,37
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|BASGZ
|18,90
|84.789.343
|% -7,62
|
|RALYH
|8,21
|10.074.050
|% -7,23
|
|EMKEL
|2,74
|9.512.377
|% -6,48
|
|ERSU
|4,36
|12.622.733
|% -6,03
|
|TSPOR
|6,15
|497.066.387
|% -0,49
|
|GARAN
|10,68
|464.658.934
|% 0,95
|
|PETKM
|7,28
|369.476.444
|% 0,28
|
|THYAO
|18,21
|330.263.327
|% 0,28
|
|SISE
|9,34
|178.675.285
|% 0,54
|
|TSPOR
|6,15
|497.066.387
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,14
|153.967.358
|% 0,94
|
|PETKM
|7,28
|369.476.444
|% 0,28
|
|GARAN
|10,68
|464.658.934
|% 0,95
|
|YKBNK
|3,10
|120.120.491
|% 0,32
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7751
|9,7811
|% 0,50
|
|Euro
|11,3065
|11,3143
|% 0,18
|
|Sterlin
|13,2149
|13,2811
|% 0,47
|
|Frank
|10,6623
|10,7266
|% 0,24
|
|Riyal
|2,6000
|2,6131
|% 0,57
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-8,48
|
|Altın Gr.
|574
|574
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,03
|
|B. Petrol
|85,30
|85,30
|0,52
|
Seans Raporu
10:36
daha fazla
-
10:48GSDDE
Yüzde 6.13 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 409, 131 adet işlem
-
10:46GSDDE
Yüzde 5.90 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 378, 874 adet işlem
-
10:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 17 artarak (% 0.41 ) 1, 766
-
10:45XU100
Endeks 1, 621 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 3, 892.00 milyon TL de
-
10:44ZRGYO
Yüzde 4.35 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 096, 149 adet işlem