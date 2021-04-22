***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
22.04.2021 23:06
***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesine ilişkin değişiklik, 08.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 13.04.2021 tarih ve 10308 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 08/04/2021 13/04/2021 10308
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930679
BIST
18:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
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1.346
En Düşük
1.309
18:058,3152
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1361
|Açılış
|: 65,0300
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|Önceki Kapanış
|: 65,3200
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8,3697
En Düşük
8,1672
18:0510,0174
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1508
|Açılış
|: 18,0900
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|Önceki Kapanış
|: 18,0900
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10,0816
En Düşük
9,8213
18:05477,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
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|Açılış
|: 6,99
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|Önceki Kapanış
|: 6,99
|
7,14
En Düşük
6,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FORMT
|1,15
|11.381.015
|% 15,00
|
|UZERB
|34,32
|646.131
|% 10,00
|
|MRSHL
|245,30
|2.454.201
|% 10,00
|
|KSTUR
|223,40
|266.031
|% 10,00
|
|SODSN
|27,50
|330.635
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.946.573
|% -9,95
|
|ANELE
|4,02
|106.589.433
|% -9,87
|
|GSRAY
|3,22
|162.596.306
|% -9,80
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% -6,05
|
|ORMA
|27,80
|893.244
|% -5,95
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,84
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 2,57
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 3,39
|
|SASA
|44,52
|544.847.322
|% -0,18
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% -0,55
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,87
|419.742.051
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3132
|8,3152
|% 1,66
|
|Euro
|9,9949
|10,0174
|% 1,53
|
|Sterlin
|11,4910
|11,5487
|% 1,14
|
|Frank
|9,0463
|9,1008
|% 1,79
|
|Riyal
|2,2141
|2,2252
|% 1,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-10,14
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,44
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,12
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|7,00
|0,00
|
|B. Petrol
|65,56
|65,56
|0,24
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