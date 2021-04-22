***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesine ilişkin değişiklik, 08.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 13.04.2021 tarih ve 10308 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 08/04/2021 13/04/2021 10308http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930679BIST