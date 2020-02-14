***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 516.375.318 1.641.079.919Satışların Maliyeti18 -407.371.324 -1.534.478.013TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)109.003.994 106.601.906BRÜT KAR (ZARAR)109.003.994 106.601.906Genel Yönetim Giderleri19 -42.292.595 -33.789.433Pazarlama Giderleri19 -15.311.141 -12.395.435Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 4.662.463 1.365.096Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -329.464 -1.432.471ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)55.733.257 60.349.663Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 2.475.334FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)55.733.257 62.824.997Finansman Gelirleri22 143.739.264 147.334.057Finansman Giderleri22 -89.725.759 -133.878.029SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)109.746.762 76.281.025Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.762.518 -16.193.155Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -18.992.711 -16.837.361Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 230.193 644.206SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)90.984.244 60.087.870DÖNEM KARI (ZARARI)90.984.244 60.087.870Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları90.984.244 60.087.870Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI187.716.439 104.447.045Dönem Karı (Zararı)90.984.244 60.087.870Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)90.984.244 60.087.870Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.224.876 43.862.004Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11_12_13 3.534.879 1.264.382Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6_14_15 3.507.267 2.980.930Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-13.653.249 25.824.141Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -93.083.852 -90.376.659Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 79.430.603 116.200.800Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler488.733 90.428Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler488.733 90.428Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 -2.487.835Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 18.762.518 16.193.155Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-415.272 -3.197İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.339.853 -71.188.205Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.203.652 -30.579.765Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-33.870.006 -2.426.260Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler246.563 0Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)246.563 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler63.533.795 -18.088.595İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-50.046.553 -20.093.585Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları80.869.267 32.761.669Alınan Temettüler415.272 228.198Alınan Faiz92.574.582 98.700.294Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -2.342.989 -2.389.211Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 16.200.307 -24.853.905YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI11.757.662 -2.303.756Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.760.387 -2.010.277Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.078.544 -1.117.986Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -681.843 -892.291Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.125.000 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.393.049 -293.479FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-181.161.389 -722.045.761Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-52.355.826 0Kredilerden Nakit Girişleri-52.355.826 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -610.702.981Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-610.702.981Ödenen Temettüler17 -49.763.013 -4.100.000Ödenen Faiz-79.042.550 -107.242.780YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.312.712 -619.902.472Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi389.605 -1.027.545NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.702.317 -620.930.017DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 94.005.575 714.935.592DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 112.707.892 94.005.575Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 147.414.391 108.310.347Finansal Yatırımlar4 55.508.661 53.305.009Ticari Alacaklar5_6 137.280.436 103.332.593İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 494.887 228.767İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 136.785.549 103.103.826Diğer Alacaklar9 20.639.529 17.156.552Türev Araçlar0 488.733Peşin Ödenmiş Giderler10 2.022.920 1.624.331Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 0 10.857.985ARA TOPLAM362.865.937 295.075.550Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar25 0 9.624.573TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR362.865.937 304.700.123DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 4.895.789 3.502.740Maddi Duran Varlıklar11 3.343.140 2.271.687Kullanım Hakkı Varlıkları13 2.743.393 2.156.017TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.013.853 8.801.006TOPLAM VARLIKLAR378.879.790 313.501.129KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 0 52.355.826Ticari Borçlar5_6 124.137.054 60.603.259İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 1.258.685 964.732İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 122.878.369 59.638.527Diğer Borçlar10.362.761 6.769.843Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler4.201.668 0Diğer Sözleşme Yükümlülükleri13 4.201.668 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 2.792.404 0Kısa Vadeli Karşılıklar4.160.203 3.528.008Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.368.187 2.736.112Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 792.016 791.896ARA TOPLAM145.654.090 123.256.936TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER145.654.090 123.256.936UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar15 2.530.486 1.920.566Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 518.702 748.895TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.049.188 2.669.461TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER148.703.278 125.926.397ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar230.176.512 187.574.732Ödenmiş Sermaye17 104.000.000 104.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.804.694 1.424.145Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.610.547 2.229.998Diğer Kazançlar (Kayıplar)-805.853 -805.853Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.453.751 15.921.709Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8.933.823 6.141.008Net Dönem Karı veya Zararı90.984.244 60.087.870TOPLAM ÖZKAYNAKLAR230.176.512 187.574.732TOPLAM KAYNAKLAR378.879.790 313.501.129Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler82.000.000 -805.853 1.924.018 12.135.929 3.462.787 32.564.001 131.280.882 131.280.882Transferler1.924.018 -1.924.018 4.375.838 28.188.163 -32.564.001Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)305.980 60.087.870 60.393.850 60.393.850Dönem Karı (Zararı)60.087.870 60.087.870 60.087.870Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)305.980 305.980 305.980Sermaye Arttırımı22.000.000 -590.058 -21.409.942Kar Payları-4.100.000 -4.100.000 -4.100.000Dönem Sonu Bakiyeler104.000.000 1.424.145 15.921.709 6.141.008 60.087.870 187.574.732 187.574.732Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler104.000.000 1.424.145 15.921.709 6.141.008 60.087.870 187.574.732 187.574.732Transferler7.532.042 52.555.828 -60.087.870Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.380.549 90.984.244 92.364.793 92.364.793Dönem Karı (Zararı)90.984.244 90.984.244 90.984.244Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.380.549 1.380.549 1.380.549Kar Payları17 -49.763.013 -49.763.013 -49.763.013Dönem Sonu Bakiyeler104.000.000 2.804.694 23.453.751 8.933.823 90.984.244 230.176.512 230.176.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)90.984.244 60.087.870DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.380.549 305.980Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.380.549 305.980Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.380.549 305.980TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)92.364.793 60.393.850Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları92.364.793 60.393.850http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819297BIST