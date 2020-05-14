***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 381.271.437 86.808.197Satışların Maliyeti13 -331.255.946 -63.349.931TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)50.015.491 23.458.266BRÜT KAR (ZARAR)50.015.491 23.458.266Genel Yönetim Giderleri14 -12.233.938 -9.759.799Pazarlama Giderleri14 -6.002.246 -3.801.020Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler119.457 4.030.662Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-217.890 -17.090ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.680.874 13.911.019FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)31.680.874 13.911.019Finansman Gelirleri15 22.764.645 38.545.310Finansman Giderleri15 -10.452.549 -30.588.655SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)43.992.970 21.867.674Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.060.806 -4.366.342Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -7.812.111 -4.775.782Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 -248.695 409.440SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)35.932.164 17.501.332DÖNEM KARI (ZARARI)35.932.164 17.501.332Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları35.932.164 17.501.332Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI52.342.737 -49.846.992Dönem Karı (Zararı)35.932.164 17.501.332Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.512.723 16.555.890Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7_8_9 751.065 337.061Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6 4.170.392 3.049.989Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.469.540 8.727.150Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -9.795.360 -18.449.869Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 8.325.820 27.177.019Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 488.733Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 488.733Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 8.060.806 4.366.342Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -413.385İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.395.944 -98.084.525Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-3.926.645 28.987.396Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.091.835 -474.758.106Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler38.861 123.045Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)38.861 123.045Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler40.985.120 355.860.812İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.401.445 -8.297.672Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları46.048.943 -64.027.303Alınan Temettüler0 413.385Alınan Faiz10.358.462 18.449.869Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.585.207 -2.109.880Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 -1.479.461 -2.573.063YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-930.228 12.910.283Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-930.228 -214.717Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -805.148 -82.618Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -125.080 -132.099Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 13.125.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.949.562 273.709.519Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 354.110.183Ödenen Temettüler12 0 -49.763.013Ödenen Faiz-7.949.562 -30.637.651YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.462.947 236.772.810Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.674.548 -3.090.251NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.137.495 233.682.559DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 112.707.892 94.005.575DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 157.845.387 327.688.134Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 207.116.512 147.414.391Finansal Yatırımlar4 59.435.306 55.508.661Ticari Alacaklar5_6 138.272.732 137.280.436İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.224.192 494.887İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 137.048.540 136.785.549Diğer Alacaklar33.648.380 20.639.529Peşin Ödenmiş Giderler1.911.689 2.022.920ARA TOPLAM440.384.619 362.865.937TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR440.384.619 362.865.937DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 4.895.789 4.895.789Maddi Duran Varlıklar7 3.818.393 3.343.140Kullanım Hakkı Varlıkları9 3.289.252 3.955.105Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 1.049.944 1.076.426Diğer Duran Varlıklar2.892.659 2.743.393TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.946.037 16.013.853TOPLAM VARLIKLAR456.330.656 378.879.790KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5_6 165.122.174 124.137.054İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 459.847 1.258.685İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 164.662.327 122.878.369Diğer Borçlar6.082.230 10.362.761Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler3.574.676 4.201.668Diğer Sözleşme Yükümlülükleri9 3.574.676 4.201.668Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 6.499.168 2.792.404Kısa Vadeli Karşılıklar5.575.169 4.160.203Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.386.786 3.368.187Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 1.188.383 792.016ARA TOPLAM186.853.417 145.654.090TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER186.853.417 145.654.090UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar2.601.166 2.530.486Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 767.397 518.702TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.368.563 3.049.188TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER190.221.980 148.703.278ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar266.108.676 230.176.512Ödenmiş Sermaye12 104.000.000 104.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.804.694 2.804.694Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.610.547 3.610.547Diğer Kazançlar (Kayıplar)-805.853 -805.853Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.453.751 23.453.751Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları99.918.067 8.933.823Net Dönem Karı veya Zararı35.932.164 90.984.244TOPLAM ÖZKAYNAKLAR266.108.676 230.176.512TOPLAM KAYNAKLAR456.330.656 378.879.790Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler104.000.000 1.424.145 15.921.709 6.141.008 60.087.870 187.574.732 187.574.732Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler