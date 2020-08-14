***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 735.987.530 285.730.713 354.716.093 198.922.516Satışların Maliyeti13 -638.150.415 -237.532.677 -306.894.469 -174.182.746TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)97.837.115 48.198.036 47.821.624 24.739.770BRÜT KAR (ZARAR)97.837.115 48.198.036 47.821.624 24.739.770Genel Yönetim Giderleri14 -24.801.570 -20.737.233 -12.567.632 -10.977.434Pazarlama Giderleri14 -13.993.817 -7.421.279 -7.991.571 -3.620.259Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.333.181 4.429.655 1.213.724 398.993Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-369.667 -113.658 -151.777 -96.568ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)60.005.242 24.355.521 28.324.368 10.444.502FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)60.005.242 24.355.521 28.324.368 10.444.502Finansman Gelirleri15 56.447.937 80.363.488 33.683.292 41.818.178Finansman Giderleri15 -22.869.337 -62.240.798 -12.416.788 -31.652.143SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)93.583.842 42.478.211 49.590.872 20.610.537Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-20.862.249 -8.839.709 -12.801.443 -4.473.367Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -22.469.445 -8.870.497 -14.657.334 -4.094.715Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 1.607.196 30.788 1.855.891 -378.652SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)72.721.593 33.638.502 36.789.429 16.137.170DÖNEM KARI (ZARARI)72.721.593 33.638.502 36.789.429 16.137.170Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları72.721.593 33.638.502 36.789.429 16.137.170Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI129.178.500 95.772.491Dönem Karı (Zararı)72.721.593 33.638.502Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)72.721.593 33.638.502Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.610.541 10.263.169Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7_8_9 1.543.133 688.780Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.325.753 1.503.911Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-10.354.684 -842.692Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -28.810.549 -57.241.780Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 18.455.865 56.399.088Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-765.910 73.461Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 488.733Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-765.910 -415.272Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20.862.249 8.839.709İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.791.235 -2.393.448Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47.189.762 30.449.517Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-60.548.949 -463.482.582Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler108.085.540 469.167.332Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler37.322 179.779Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)37.322 179.779İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-90.972.440 -38.707.494Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları90.123.369 41.508.223Alınan Temettüler765.910 415.272Alınan Faiz29.028.262 57.307.822Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.647.622 -2.110.041Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 11.908.581 -1.348.785YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.191.978 12.576.526Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.563.178 -548.474Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -1.112.383 -425.537Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -450.795 -122.937Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri371.200 13.125.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-72.990.577 -158.141.602Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -52.355.826Ödenen Temettüler12 -54.915.609 -49.763.013Ödenen Faiz-18.074.968 -56.022.763YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)54.995.945 -49.792.585Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.610.911 374.441NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)56.606.856 -49.418.144DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 112.707.892 94.005.575DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 169.314.748 44.587.431Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 241.674.703 147.414.391Finansal Yatırımlar4 8.318.899 55.508.661Ticari Alacaklar5_6 197.688.054 137.280.436İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.814.501 494.887İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 195.873.553 136.785.549Diğer Alacaklar49.047.238 20.639.529Peşin Ödenmiş Giderler1.355.388 2.022.920ARA TOPLAM498.084.282 362.865.937TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR498.084.282 362.865.937DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 5.266.989 4.895.789Maddi Duran Varlıklar7 3.768.521 3.343.140Kullanım Hakkı Varlıkları9 3.433.261 3.955.105Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 1.208.542 1.076.426Ertelenmiş Vergi Varlığı11 1.088.494 0Diğer Duran Varlıklar3.046.002 2.743.393TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.811.809 16.013.853TOPLAM VARLIKLAR515.896.091 378.879.790KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5_6 232.222.594 124.137.054İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 20.148 1.258.685İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 232.202.446 122.878.369Diğer Borçlar12.021.898 10.362.761Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler956.662 2.377.089Diğer Sözleşme Yükümlülükleri9 956.662 2.377.089Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 13.353.268 2.792.404Kısa Vadeli Karşılıklar3.535.353 4.160.203Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.935.407 3.368.187Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 599.946 792.016ARA TOPLAM262.089.775 143.829.511TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER262.089.775 143.829.511UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERMüşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler2.760.484 1.824.579Diğer Sözleşme Yükümlülükleri2.760.484 1.824.579Uzun Vadeli Karşılıklar2.692.136 2.530.486Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 0 518.702TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.452.620 4.873.767TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER267.542.395 148.703.278ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar248.353.696 230.176.512Ödenmiş Sermaye12 104.000.000 104.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.302.608 2.804.694Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.108.461 3.610.547Diğer Kazançlar (Kayıplar)-805.853 -805.853Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33.087.795 23.453.751Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları35.241.700 8.933.823Net Dönem Karı veya Zararı72.721.593 90.984.244TOPLAM ÖZKAYNAKLAR248.353.696 230.176.512TOPLAM KAYNAKLAR515.896.091 378.879.790Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler104.000.000 1.424.145 15.921.709 6.141.008 60.087.870 187.574.732 187.574.732Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler7.532.042 52.555.828 -60.087.870 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.426 33.638.502 33.657.928 33.657.928Dönem Karı (Zararı)33.638.502 33.638.502 33.638.502Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19.426 19.426 19.426Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları12 -49.763.013 -49.763.013 -49.763.013Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler104.000.000 1.443.571 23.453.751 8.933.823 33.638.502 171.469.647 171.469.647Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler104.000.000 2.804.694 23.453.751 8.933.823 90.984.244 230.176.512 230.176.512Transferler126.714 9.634.044 81.223.486 -90.984.244 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)371.200 72.721.593 73.092.793 73.092.793Dönem Karı (Zararı)72.721.593 72.721.593 72.721.593Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)371.200 371.200 371.200Kar Payları12 -54.915.609 -54.915.609 -54.915.609Dönem Sonu Bakiyeler104.000.000 3.302.608 33.087.795 35.241.700 72.721.593 248.353.696 248.353.696Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)72.721.593 33.638.502 36.789.429 16.137.170DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar371.200 19.426 371.200 6.475Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları371.200 19.426 371.200 6.475Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 371.200 6.475TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)73.092.793 33.657.928 37.160.629 16.143.645Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları73.092.793 33.657.928 37.160.629 16.143.645http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869188BIST