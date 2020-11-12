***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 1.124.493.810 406.012.323 388.506.280 120.281.610Satışların Maliyeti13 -896.144.829 -331.258.138 -257.994.414 -93.725.461TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)228.348.981 74.754.185 130.511.866 26.556.149BRÜT KAR (ZARAR)228.348.981 74.754.185 130.511.866 26.556.149Genel Yönetim Giderleri14 -37.707.737 -31.367.459 -12.906.167 -10.630.226Pazarlama Giderleri14 -24.257.897 -10.936.288 -10.264.080 -3.515.009Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.641.699 4.484.515 308.518 54.860Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-528.446 -154.224 -158.779 -40.566ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)167.496.600 36.780.729 107.491.358 12.425.208FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)167.496.600 36.780.729 107.491.358 12.425.208Finansman Gelirleri15 61.249.721 105.685.763 4.801.784 25.322.275Finansman Giderleri15 -67.717.410 -78.309.127 -44.848.073 -16.068.329SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)161.028.911 64.157.365 67.445.069 21.679.154Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-35.706.204 -13.620.709 -14.843.955 -4.781.000Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -37.373.622 -13.145.768 -14.904.177 -4.275.271Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 1.667.418 -474.941 60.222 -505.729SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)125.322.707 50.536.656 52.601.114 16.898.154DÖNEM KARI (ZARARI)125.322.707 50.536.656 52.601.114 16.898.154Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları125.322.707 50.536.656 52.601.114 16.898.154Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI157.284.175 145.214.907Dönem Karı (Zararı)125.322.707 50.536.656Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)125.322.707 50.536.656Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.078.028 9.671.033Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7_8_9 2.427.693 1.070.546Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6_10 3.192.152 2.240.472Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-19.482.111 -7.334.155Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -49.935.744 -76.944.345Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 30.453.633 69.610.190Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-765.910 73.461Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 488.733Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-765.910 -415.272Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 35.706.204 13.620.709İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.572.549 15.645.359Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)41.099.780 19.454.990Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-86.016.407 -5.553.000Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler118.556.900 34.797.477Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler47.731 230.385Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)47.731 230.385İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-83.260.553 -33.284.493Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları136.828.186 75.853.048Alınan Temettüler765.910 415.272Alınan Faiz49.402.423 71.281.221Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.934.656 -2.334.634Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 -26.777.688 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.185.552 11.965.844Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.633.152 -1.159.156Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.908.533 -686.785Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -724.619 -472.371Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri447.600 13.125.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-84.984.698 -26.416.244Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 92.963.872Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Temettüler12 -54.915.609 -49.763.013Ödenen Faiz-30.069.089 -69.617.103YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)70.113.925 130.764.507Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi10.926.728 1.100.638NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)81.040.653 131.865.145DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 112.707.892 94.005.575DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 193.748.545 225.870.720Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 270.101.276 147.414.391Finansal Yatırımlar4 14.408.881 55.508.661Ticari Alacaklar5_6 223.060.753 137.280.436İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.166.976 494.887İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 221.893.777 136.785.549Diğer Alacaklar56.010.392 20.639.529Peşin Ödenmiş Giderler2.894.381 2.022.920ARA TOPLAM566.475.683 362.865.937TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR566.475.683 362.865.937DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 5.343.389 4.895.789Maddi Duran Varlıklar7 4.186.018 3.343.140Kullanım Hakkı Varlıkları9 3.288.590 3.955.105Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 1.294.713 1.076.426Ertelenmiş Vergi Varlığı11 1.148.716 0Diğer Duran Varlıklar3.227.171 2.743.393TOPLAM DURAN VARLIKLAR18.488.597 16.013.853TOPLAM VARLIKLAR584.964.280 378.879.790KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5_6 242.693.954 124.137.054İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 18.359 1.258.685İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 242.675.595 122.878.369Diğer Borçlar17.555.799 10.362.761Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler1.615.761 2.377.089Diğer Sözleşme Yükümlülükleri9 1.615.761 2.377.089Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 13.388.338 2.792.404Kısa Vadeli Karşılıklar4.146.852 4.160.203Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.525.834 3.368.187Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 621.018 792.016ARA TOPLAM279.400.704 143.829.511TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER279.400.704 143.829.511UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERMüşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler1.967.123 1.824.579Diğer Sözleşme Yükümlülükleri9 1.967.123 1.824.579Uzun Vadeli Karşılıklar2.565.243 2.530.486Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 0 518.702TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.532.366 4.873.767TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER283.933.070 148.703.278ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar301.031.210 230.176.512Ödenmiş Sermaye12 104.000.000 104.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.379.008 2.804.694Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.184.861 3.610.547Diğer Kazançlar (Kayıplar)-805.853 -805.853Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33.087.795 23.453.751Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları35.241.700 8.933.823Net Dönem Karı veya Zararı125.322.707 90.984.244TOPLAM ÖZKAYNAKLAR301.031.210 230.176.512TOPLAM KAYNAKLAR584.964.280 378.879.790Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler104.000.000 1.424.145 15.921.709 6.141.008 60.087.870 187.574.732 187.574.732Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler7.532.042 52.555.828 -60.087.870 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)116.544 50.536.656 50.653.200 50.653.200Dönem Karı (Zararı)50.536.656 50.536.656 50.536.656Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)116.544 116.544 116.544Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-49.763.013 -49.763.013 -49.763.013Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler104.000.000 1.540.689 23.453.751 8.933.823 50.536.656 188.464.919 188.464.919Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler104.000.000 2.804.694 23.453.751 8.933.823 90.984.244 230.176.512 230.176.512Transferler126.714 9.634.044 81.223.486 -90.984.244Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)447.600 125.322.707 125.770.307 125.770.307Dönem Karı (Zararı)125.322.707 125.322.707 125.322.707Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)447.600 447.600 447.600Kar Payları-54.915.609 -54.915.609 -54.915.609Dönem Sonu Bakiyeler104.000.000 3.379.008 33.087.795 35.241.700 125.322.707 301.031.210 301.031.210Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)125.322.707 50.536.656 52.601.114 16.898.154DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar447.600 116.544 76.400 97.118Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları447.600 116.544 76.400 97.118DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)447.600 116.544 76.400 97.118TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)125.770.307 50.653.200 52.677.514 16.995.272Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları125.770.307 50.653.200 52.677.514 16.995.272http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888275BIST