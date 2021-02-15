***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 6.129.744.982 516.375.318Satışların Maliyeti17 -5.809.554.172 -407.371.324TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)320.190.810 109.003.994BRÜT KAR (ZARAR)320.190.810 109.003.994Genel Yönetim Giderleri18 -53.144.434 -42.292.595Pazarlama Giderleri18 -38.075.958 -15.311.141Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 1.914.335 4.662.463Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -1.015.984 -329.464ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)229.868.769 55.733.257FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)229.868.769 55.733.257Finansman Gelirleri21 106.965.356 143.739.264Finansman Giderleri21 -96.601.179 -89.725.759SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)240.232.946 109.746.762Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-53.137.192 -18.762.518Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -55.123.687 -18.992.711Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 1.986.495 230.193SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)187.095.754 90.984.244DÖNEM KARI (ZARARI)187.095.754 90.984.244Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları187.095.754 90.984.244Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI244.105.393 187.716.439Dönem Karı (Zararı)187.095.754 90.984.244Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)187.095.754 90.984.244Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.693.624 12.224.876Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10_11_12 3.366.749 3.534.879Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6_13_14 4.789.323 3.507.267Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-36.833.730 -13.653.249Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -90.091.565 -93.083.852Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 53.257.835 79.430.603Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 488.733Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 488.733Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 53.137.192 18.762.518Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-765.910 -415.272İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.964.068 -22.339.853Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)17.648.233 -2.203.652Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-170.533.748 -33.870.006Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler115.427 246.563Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)115.427 246.563Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler136.044.396 63.533.795İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.761.624 -50.046.553Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları200.825.310 80.869.267Alınan Temettüler765.910 415.272Alınan Faiz90.111.372 92.574.582Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -2.956.786 -2.342.989Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -44.640.413 16.200.307YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI9.970.507 11.757.662Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.251.650 -2.760.387Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -3.165.774 -2.078.544Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.085.876 -681.843Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.887.311 1.393.049Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12.334.846 13.125.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-107.789.467 -181.161.389Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -52.355.826Kredilerden Nakit Girişleri0 -52.355.826Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Temettüler16 -54.915.609 -49.763.013Ödenen Faiz-52.873.858 -79.042.550YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)146.286.433 18.312.712Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.659.192 389.605NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)147.945.625 18.702.317DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 112.707.892 94.005.575DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 260.653.517 112.707.892Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 263.972.609 147.414.391Finansal Yatırımlar4 37.860.428 55.508.661Ticari Alacaklar5_6 295.216.440 137.280.436İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 494.887İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 295.216.440 136.785.549Diğer Alacaklar8 36.597.214 20.639.529Peşin Ödenmiş Giderler9 6.531.057 2.022.920ARA TOPLAM640.177.748 362.865.937TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR640.177.748 362.865.937DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 6.783.100 4.895.789Maddi Duran Varlıklar10 5.044.707 3.343.140Kullanım Hakkı Varlıkları12 3.385.713 3.955.105Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.443.133 1.076.426Ertelenmiş Vergi Varlığı15 1.467.793 0Diğer Duran Varlıklar7 3.450.502 2.743.393TOPLAM DURAN VARLIKLAR21.574.948 16.013.853TOPLAM VARLIKLAR661.752.696 378.879.790KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5_6 260.181.449 124.137.054İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 2.185 1.258.685İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 260.179.264 122.878.369Diğer Borçlar8 12.043.570 10.362.761Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler1.871.734 2.377.089Diğer Sözleşme Yükümlülükleri12 1.871.734 2.377.089Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 13.275.678 2.792.404Kısa Vadeli Karşılıklar5.061.751 4.160.203Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 4.493.644 3.368.187Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 568.107 792.016ARA TOPLAM292.434.182 143.829.511TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER292.434.182 143.829.511UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERMüşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler1.875.969 1.824.579Diğer Sözleşme Yükümlülükleri12 1.875.969 1.824.579Uzun Vadeli Karşılıklar14 3.198.577 2.530.486Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 0 518.702TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.074.546 4.873.767TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER297.508.728 148.703.278ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar364.243.968 230.176.512Ödenmiş Sermaye16 104.000.000 104.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.692.005 2.804.694Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.497.858 3.610.547Diğer Kazançlar (Kayıplar)-805.853 -805.853Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33.087.795 23.453.751Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları35.368.414 8.933.823Net Dönem Karı veya Zararı187.095.754 90.984.244TOPLAM ÖZKAYNAKLAR364.243.968 230.176.512TOPLAM KAYNAKLAR661.752.696 378.879.790Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler104.000.000 1.424.145 15.921.709 6.141.008 60.087.870 187.574.732 187.574.732Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler7.532.042 52.555.828 -60.087.870 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.380.549 90.984.244 92.364.793 92.364.793Dönem Karı (Zararı)90.984.244 90.984.244 90.984.244Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.380.549 1.380.549 1.380.549Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları12 -49.763.013 -49.763.013 -49.763.013Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler104.000.000 2.804.694 23.453.751 8.933.823 90.984.244 230.176.512 230.176.512Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler104.000.000 2.804.694 23.453.751 8.933.823 90.984.244 230.176.512 230.176.512Transferler9.634.044 81.350.200 -90.984.244Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.887.311 187.095.754 188.983.065 188.983.065Dönem Karı (Zararı)187.095.754 187.095.754 187.095.754Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)