***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
15.02.2021 19:04
***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 6.129.744.982 516.375.318
Satışların Maliyeti
17 -5.809.554.172 -407.371.324
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
320.190.810 109.003.994
BRÜT KAR (ZARAR)
320.190.810 109.003.994
Genel Yönetim Giderleri
18 -53.144.434 -42.292.595
Pazarlama Giderleri
18 -38.075.958 -15.311.141
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.914.335 4.662.463
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.015.984 -329.464
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
229.868.769 55.733.257
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
229.868.769 55.733.257
Finansman Gelirleri
21 106.965.356 143.739.264
Finansman Giderleri
21 -96.601.179 -89.725.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
240.232.946 109.746.762
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-53.137.192 -18.762.518
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -55.123.687 -18.992.711
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.986.495 230.193
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
187.095.754 90.984.244
DÖNEM KARI (ZARARI)
187.095.754 90.984.244
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
187.095.754 90.984.244
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
244.105.393 187.716.439
Dönem Karı (Zararı)
187.095.754 90.984.244
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
187.095.754 90.984.244
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.693.624 12.224.876
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10_11_12 3.366.749 3.534.879
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6_13_14 4.789.323 3.507.267
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-36.833.730 -13.653.249
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -90.091.565 -93.083.852
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 53.257.835 79.430.603
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 488.733
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 488.733
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 53.137.192 18.762.518
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-765.910 -415.272
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.964.068 -22.339.853
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
17.648.233 -2.203.652
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-170.533.748 -33.870.006
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
115.427 246.563
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
115.427 246.563
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
136.044.396 63.533.795
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.761.624 -50.046.553
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
200.825.310 80.869.267
Alınan Temettüler
765.910 415.272
Alınan Faiz
90.111.372 92.574.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.956.786 -2.342.989
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -44.640.413 16.200.307
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.970.507 11.757.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.251.650 -2.760.387
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -3.165.774 -2.078.544
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.085.876 -681.843
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.887.311 1.393.049
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12.334.846 13.125.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-107.789.467 -181.161.389
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -52.355.826
Kredilerden Nakit Girişleri
0 -52.355.826
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
16 -54.915.609 -49.763.013
Ödenen Faiz
-52.873.858 -79.042.550
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
146.286.433 18.312.712
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.659.192 389.605
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
147.945.625 18.702.317
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 112.707.892 94.005.575
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 260.653.517 112.707.892
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 263.972.609 147.414.391
Finansal Yatırımlar
4 37.860.428 55.508.661
Ticari Alacaklar
5_6 295.216.440 137.280.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 494.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 295.216.440 136.785.549
Diğer Alacaklar
8 36.597.214 20.639.529
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.531.057 2.022.920
ARA TOPLAM
640.177.748 362.865.937
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
640.177.748 362.865.937
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 6.783.100 4.895.789
Maddi Duran Varlıklar
10 5.044.707 3.343.140
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 3.385.713 3.955.105
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.443.133 1.076.426
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.467.793 0
Diğer Duran Varlıklar
7 3.450.502 2.743.393
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.574.948 16.013.853
TOPLAM VARLIKLAR
661.752.696 378.879.790
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5_6 260.181.449 124.137.054
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 2.185 1.258.685
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 260.179.264 122.878.369
Diğer Borçlar
8 12.043.570 10.362.761
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
1.871.734 2.377.089
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
12 1.871.734 2.377.089
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 13.275.678 2.792.404
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.061.751 4.160.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.493.644 3.368.187
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 568.107 792.016
ARA TOPLAM
292.434.182 143.829.511
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
292.434.182 143.829.511
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
1.875.969 1.824.579
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
12 1.875.969 1.824.579
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 3.198.577 2.530.486
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 0 518.702
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.074.546 4.873.767
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
297.508.728 148.703.278
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
364.243.968 230.176.512
Ödenmiş Sermaye
16 104.000.000 104.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.692.005 2.804.694
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.497.858 3.610.547
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-805.853 -805.853
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33.087.795 23.453.751
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
35.368.414 8.933.823
Net Dönem Karı veya Zararı
187.095.754 90.984.244
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
364.243.968 230.176.512
TOPLAM KAYNAKLAR
661.752.696 378.879.790
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
104.000.000 1.424.145 15.921.709 6.141.008 60.087.870 187.574.732 187.574.732
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
7.532.042 52.555.828 -60.087.870 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.380.549 90.984.244 92.364.793 92.364.793
Dönem Karı (Zararı)
90.984.244 90.984.244 90.984.244
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.380.549 1.380.549 1.380.549
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
12 -49.763.013 -49.763.013 -49.763.013
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
104.000.000 2.804.694 23.453.751 8.933.823 90.984.244 230.176.512 230.176.512
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
104.000.000 2.804.694 23.453.751 8.933.823 90.984.244 230.176.512 230.176.512
Transferler
9.634.044 81.350.200 -90.984.244
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.887.311 187.095.754 188.983.065 188.983.065
Dönem Karı (Zararı)
187.095.754 187.095.754 187.095.754
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)