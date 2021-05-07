***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 988.728.728 381.271.437Satışların Maliyeti13 -898.251.441 -331.255.946TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)90.477.287 50.015.491BRÜT KAR (ZARAR)90.477.287 50.015.491Genel Yönetim Giderleri14 -17.429.233 -12.233.938Pazarlama Giderleri14 -14.883.121 -6.002.246Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler485.676 119.457Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-719.449 -217.890ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)57.931.160 31.680.874FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)57.931.160 31.680.874Finansman Gelirleri15 50.635.197 22.764.645Finansman Giderleri15 -26.911.798 -10.452.549SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)81.654.559 43.992.970Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-16.430.040 -8.060.806Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -16.905.005 -7.812.111Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 474.965 -248.695SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)65.224.519 35.932.164DÖNEM KARI (ZARARI)65.224.519 35.932.164Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları65.224.519 35.932.164Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI129.481.820 52.342.737Dönem Karı (Zararı)65.224.519 35.932.164Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.588.267 11.512.723Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7_8_9 1.188.495 751.065Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.255.412 4.170.392Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-20.285.680 -1.469.540Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -44.526.440 -9.795.360Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 24.240.760 8.325.820Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 16.430.040 8.060.806İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler39.818.515 -1.395.944Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)30.730.493 -3.926.645Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler16.204.034 -1.091.835Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-16.390 38.861Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-16.390 38.861Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler124.395.928 40.985.120İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-131.495.550 -37.401.445Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları107.631.301 46.048.943Alınan Faiz43.436.214 10.358.462Çalışanlara S -18.418.412 -1.479.461YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.687.539 -930.228Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri214.750 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri214.750 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.902.289 -930.228Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -1.789.789 -805.148Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -112.500 -125.080FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-157.859.119 -7.949.562Ödenen Temettüler12 -134.000.000 0Ödenen Faiz-23.859.119 -7.949.562YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.064.838 43.462.947Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi25.504.622 1.674.548NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.560.216 45.137.495DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 179.500.374 112.707.892DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 174.940.158 157.845.387Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 364.349.679 263.972.609Finansal Yatırımlar4 7.137.256 37.860.428Ticari Alacaklar5_6 278.872.986 295.216.440İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 841.986 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 278.031.000 295.216.440Diğer Alacaklar37.687.180 36.597.214Peşin Ödenmiş Giderler6.342.854 6.531.057ARA TOPLAM694.389.955 640.177.748TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR694.389.955 640.177.748DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 6.775.779 6.783.100Maddi Duran Varlıklar7 5.945.772 5.044.707Kullanım Hakkı Varlıkları9 10.622.923 3.385.713Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 1.341.090 1.443.133Ertelenmiş Vergi Varlığı11 1.942.758 1.467.793Diğer Duran Varlıklar3.699.121 3.450.502TOPLAM DURAN VARLIKLAR30.327.443 21.574.948TOPLAM VARLIKLAR724.717.398 661.752.696KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5_6 384.577.377 260.181.449İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 35.186 2.185İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 384.542.191 260.179.264Diğer Borçlar11.739.024 12.043.570Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler4.960.213 1.871.734Diğer Sözleşme Yükümlülükleri9 4.960.213 1.871.734Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 11.762.271 13.275.678Kısa Vadeli Karşılıklar6.776.806 5.061.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.977.638 4.493.644Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 799.168 568.107ARA TOPLAM419.815.691 292.434.182TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER419.815.691 292.434.182UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERMüşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler6.008.310 1.875.969Diğer Sözleşme Yükümlülükleri9 6.008.310 1.875.969Uzun Vadeli Karşılıklar3.432.231 3.198.577TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.440.541 5.074.546TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER429.256.232 297.508.728ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar295.461.166 364.243.968Ödenmiş Sermaye12 104.000.000 104.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.684.684 4.692.005Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.490.537 5.497.858Diğer Kazançlar (Kayıplar)-805.853 -805.853Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.246.202 33.087.795Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları48.305.761 35.368.414Net Dönem Karı veya Zararı65.224.519 187.095.754TOPLAM ÖZKAYNAKLAR295.461.166 364.243.968TOPLAM KAYNAKLAR724.717.398 661.752.696Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler104.000.000 2.804.694 23.453.751 8.933.823 90.984.244 230.176.512 230.176.512Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler90.984.244 -90.984.244 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35.932.164 35.932.164 35.932.164Dönem Karı (Zararı)35.932.164 35.932.164 35.932.164Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler104.000.000 2.804.694 23.453.751 99.918.067 35.932.164 266.108.676 266.108.676Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler104.000.000 4.692.005 33.087.795 35.368.414 187.095.754 364.243.968 364.243.968Transferler40.158.407 146.937.347 -187.095.754Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.321 65.224.519 65.217.198 65.217.198Dönem Karı (Zararı)65.224.519 65.224.519 65.224.519Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.321 -7.321 -7.321Sermaye ArttırımıKar Payları12 -134.000.000 -134.000.000 -134.000.000Dönem Sonu Bakiyeler104.000.000 4.684.684 73.246.202 48.305.761 65.224.519 295.461.166 295.461.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)65.224.519 35.932.164DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.321 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-7.321 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.321 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)65.217.198 35.932.164Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları65.217.198 35.932.164http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935360BIST