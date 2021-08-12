***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 1.825.952.804 735.987.530 837.224.076 354.716.093Satışların Maliyeti13 -1.675.910.796 -638.150.415 -777.659.355 -306.894.469TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)150.042.008 97.837.115 59.564.721 47.821.624Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı13 4.223.412 0 1.931.488 0Türev Finansal İşlemlerden Kazanç4.223.412 0 1.931.488 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti13 0 -741.811 0 -218.325Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 -741.811 0 -218.325FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.223.412 -741.811 1.931.488 -218.325BRÜT KAR (ZARAR)154.265.420 97.095.304 61.496.209 47.603.299Genel Yönetim Giderleri14 -35.679.375 -24.801.570 -18.250.142 -12.567.632Pazarlama Giderleri14 -28.159.908 -13.993.817 -13.276.787 -7.991.571Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.409.066 1.333.181 923.390 1.213.724Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-783.865 -369.667 -64.416 -151.777ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)91.051.338 59.263.431 30.828.254 28.106.043FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)91.051.338 59.263.431 30.828.254 28.106.043Finansman Gelirleri15 88.124.480 56.447.937 37.489.283 33.683.292Finansman Giderleri15 -50.273.318 -22.127.526 -23.361.520 -12.198.463SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)128.902.500 93.583.842 44.956.017 49.590.872Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-32.806.810 -20.862.249 -16.376.770 -12.801.443Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -32.755.660 -22.469.445 -15.850.655 -14.657.334Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 -51.150 1.607.196 -526.115 1.855.891SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)96.095.690 72.721.593 28.579.247 36.789.429DÖNEM KARI (ZARARI)96.095.690 72.721.593 28.579.247 36.789.429Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları96.095.690 72.721.593 28.579.247 36.789.429Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI143.202.322 129.178.500Dönem Karı (Zararı)96.095.690 72.721.593Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)96.095.690 72.721.593Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.954.598 13.610.541Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7_8_9 2.778.985 1.543.133Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6 3.535.113 2.325.753Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-37.154.423 -10.354.684Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -82.127.588 -28.810.549Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 44.973.165 18.455.865Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.887 -765.910Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-11.887 -765.910Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 32.806.810 20.862.249İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.103.509 3.791.235Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.394.935 47.189.762Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.842.151 -60.548.949Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-32.647.727 108.085.540Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-64.127 37.322Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-64.127 37.322İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.578.277 -90.972.440Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları101.153.797 90.123.369Alınan Temettüler11.887 765.910Alınan Faiz79.766.149 29.028.262Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.167.283 -2.647.622Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 -34.562.228 11.908.581YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.986.223 -1.191.978Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri214.750 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 214.750 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.200.973 -1.563.178Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -6.005.772 -1.112.383Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -195.201 -450.795Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 371.200FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-178.983.442 -72.990.577Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Ödenen Temettüler12 -134.000.000 -54.915.609Ödenen Faiz-44.983.442 -18.074.968YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-41.767.343 54.995.945Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.893.296 1.610.911NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-39.874.047 56.606.856DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 179.500.374 112.707.892DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 139.626.327 169.314.748Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 188.689.807 263.972.609Finansal Yatırımlar4 35.685.908 37.860.428Ticari Alacaklar5_6 294.337.733 295.216.440İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 235.968 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 294.101.765 295.216.440Diğer Alacaklar36.171.655 36.597.214Peşin Ödenmiş Giderler4.328.410 6.531.057ARA TOPLAM559.213.513 640.177.748TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR559.213.513 640.177.748DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 6.562.685 6.783.100Maddi Duran Varlıklar7 9.612.390 5.044.707Kullanım Hakkı Varlıkları9 10.111.623 3.385.713Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 1.218.809 1.443.133Ertelenmiş Vergi Varlığı11 1.416.643 1.467.793Diğer Duran Varlıklar3.982.555 3.450.502TOPLAM DURAN VARLIKLAR32.904.705 21.574.948TOPLAM VARLIKLAR592.118.218 661.752.696KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5_6 227.533.722 260.181.449İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 197.553 2.185İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 227.336.169 260.179.264Diğer Borçlar8.038.405 12.043.570Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler4.733.412 1.871.734Diğer Sözleşme Yükümlülükleri9 4.733.412 1.871.734Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 11.469.110 13.275.678Kısa Vadeli Karşılıklar4.707.319 5.061.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.953.651 4.493.644Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 753.668 568.107ARA TOPLAM256.481.968 292.434.182TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER256.481.968 292.434.182UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERMüşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler5.676.074 1.875.969Diğer Sözleşme Yükümlülükleri9 5.676.074 1.875.969Uzun Vadeli Karşılıklar3.840.933 3.198.577TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.517.007 5.074.546TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER265.998.975 297.508.728ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar326.119.243 364.243.968Ödenmiş Sermaye12 150.000.000 104.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.471.590 4.692.005Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.277.443 5.497.858Diğer Kazançlar (Kayıplar)-805.853 -805.853Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.246.202 33.087.795Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.305.761 35.368.414Net Dönem Karı veya Zararı96.095.690 187.095.754TOPLAM ÖZKAYNAKLAR326.119.243 364.243.968TOPLAM KAYNAKLAR592.118.218 661.752.696Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler104.000.000 2.804.694 23.453.751 8.933.823 90.984.244 230.176.512 230.176.512Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler126.714 9.634.044 81.223.486 -90.984.244 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)371.200 72.721.593 73.092.793 73.092.793Dönem Karı (Zararı)72.721.593 72.721.593 72.721.593Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)371.200 371.200 371.200Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları12 -54.915.609 -54.915.609 -54.915.609Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler104.000.000 3.302.608 33.087.795 35.241.700 72.721.593 248.353.696 248.353.696Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler104.000.000 4.692.005 33.087.795 35.368.414 187.095.754 364.243.968 364.243.968Transferler40.158.407 146.937.347 -187.095.754 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-220.415 96.095.690 95.875.275 95.875.275Dönem Karı (Zararı)96.095.690 96.095.690 96.095.690Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-220.415 -220.415 -220.415Sermaye Arttırımı12 46.000.000 -46.000.000Kar Payları12 -134.000.000 -134.000.000 -134.000.000Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 4.471.590 73.246.202 2.305.761 96.095.690 326.119.243 326.119.243Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)96.095.690 72.721.593 28.579.247 36.789.429DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-220.415 371.200 -213.094 371.200Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-220.415 371.200 -213.094 371.200Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-220.415 371.200 -213.094 371.200TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)95.875.275 73.092.793 28.366.153 37.160.629Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları95.875.275 73.092.793 28.366.153 37.160.629http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957722BIST