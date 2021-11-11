***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2021 18:25
***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 2.451.928.175 1.124.493.810 625.975.371 388.506.280
Satışların Maliyeti
13 -2.245.506.757 -896.144.829 -569.595.961 -257.994.414
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
206.421.418 228.348.981 56.379.410 130.511.866
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
13 4.830.655 0 607.243 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
4.830.655 0 607.243 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
13 0 -1.782.709 0 -1.040.898
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 -1.782.709 0 -1.040.898
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.830.655 -1.782.709 607.243 -1.040.898
BRÜT KAR (ZARAR)
211.252.073 226.566.272 56.986.653 129.470.968
Genel Yönetim Giderleri
14 -54.285.848 -37.707.737 -18.606.473 -12.906.167
Pazarlama Giderleri
14 -40.106.285 -24.257.897 -11.946.377 -10.264.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.731.648 1.641.699 3.322.582 308.518
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-842.094 -528.446 -58.229 -158.779
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
120.749.494 165.713.891 29.698.156 106.450.460
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
120.749.494 165.713.891 29.698.156 106.450.460
Finansman Gelirleri
15 124.892.977 61.249.721 36.768.497 4.801.784
Finansman Giderleri
15 -70.419.022 -65.934.701 -20.145.704 -43.807.175
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
175.223.449 161.028.911 46.320.949 67.445.069
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-43.621.621 -35.706.204 -10.814.811 -14.843.955
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -44.053.164 -37.373.622 -11.297.504 -14.904.177
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 431.543 1.667.418 482.693 60.222
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
131.601.828 125.322.707 35.506.138 52.601.114
DÖNEM KARI (ZARARI)
131.601.828 125.322.707 35.506.138 52.601.114
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
131.601.828 125.322.707 35.506.138 52.601.114
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
169.077.626 157.284.175
Dönem Karı (Zararı)
131.601.828 125.322.707
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
131.601.828 125.322.707
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.998.167 21.078.028
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7_8_9 5.156.959 2.427.693
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6 4.746.899 3.192.152
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-54.607.413 -19.482.111
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -117.482.747 -49.935.744
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 62.875.334 30.453.633
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.887 -765.910
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.887 -765.910
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 43.621.621 35.706.204
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.904.346 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.676.423 -9.572.549
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.182.290 41.099.780
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.197.505 -86.016.407
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.832.557 118.556.900
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
262.438 47.731
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
262.438 47.731
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.273.491 -83.260.553
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
109.927.238 136.828.186
Alınan Temettüler
11.887 765.910
Alınan Faiz
112.451.317 49.402.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.781.302 -2.934.656
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -49.531.514 -26.777.688
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.847.866 -2.185.552
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
4.078.385 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
214.750 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
214.750 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.141.001 -2.633.152
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -8.910.858 -1.908.533
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -230.143 -724.619
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 447.600
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-196.882.590 -84.984.698
Ödenen Temettüler
12 -134.000.000 -54.915.609
Ödenen Faiz
-62.882.590 -30.069.089
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.652.830 70.113.925
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.378.568 10.926.728
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.274.262 81.040.653
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 179.500.374 112.707.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 151.226.112 193.748.545
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 210.724.578 263.972.609
Finansal Yatırımlar
4 44.042.718 37.860.428
Ticari Alacaklar
5_6 299.913.144 295.216.440
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 432.382 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 299.480.762 295.216.440
Diğer Alacaklar
31.361.877 36.597.214
Peşin Ödenmiş Giderler
8.001.871 6.531.057
ARA TOPLAM
594.044.188 640.177.748
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
594.044.188 640.177.748
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 2.472.772 6.783.100
Maddi Duran Varlıklar
7 11.694.362 5.044.707
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 8.227.898 3.385.713
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.077.120 1.443.133
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 1.899.336 1.467.793
Diğer Duran Varlıklar
4.246.524 3.450.502
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.618.012 21.574.948
TOPLAM VARLIKLAR
623.662.200 661.752.696
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5_6 226.348.892 260.181.449
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.650 2.185
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 226.347.242 260.179.264
Diğer Borçlar
12.819.371 12.043.570
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
5.042.035 1.871.734
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
9 5.042.035 1.871.734
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 7.797.328 13.275.678
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.450.063 5.061.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.664.775 4.493.644
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 785.288 568.107
ARA TOPLAM
257.457.689 292.434.182
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
257.457.689 292.434.182
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
3.810.291 1.875.969
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
9 3.810.291 1.875.969
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.684.732 3.198.577
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.495.023 5.074.546
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
264.952.712 297.508.728
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
358.709.488 364.243.968
Ödenmiş Sermaye
12 150.000.000 104.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.555.697 4.692.005
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.361.550 5.497.858
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-805.853 -805.853
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
73.246.202 33.087.795
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.305.761 35.368.414
Net Dönem Karı veya Zararı
131.601.828 187.095.754
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
358.709.488 364.243.968
TOPLAM KAYNAKLAR
623.662.200 661.752.696
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
104.000.000 2.804.694 23.453.751 8.933.823 90.984.244 230.176.512 230.176.512
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
126.714 9.634.044 81.223.486 -90.984.244 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
447.600 125.322.707 125.770.307 125.770.307
Dönem Karı (Zararı)
125.322.707 125.322.707 125.322.707
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
447.600 447.600 447.600
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-54.915.609 -54.915.609 -54.915.609
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
104.000.000 3.379.008 33.087.795 35.241.700 125.322.707 301.031.210 301.031.210
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
104.000.000 4.692.005 33.087.795 35.368.414 187.095.754 364.243.968 364.243.968
Transferler
40.158.407 146.937.347 -187.095.754
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-231.962 131.601.828 131.369.866 131.369.866
Dönem Karı (Zararı)
131.601.828 131.601.828 131.601.828
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-231.962 -231.961 -231.961
Sermaye Arttırımı
12 46.000.000 -46.000.000
Kar Payları
12 -134.000.000 -134.000.000 -134.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.904.346 -2.904.346 -2.904.346
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 1.555.697 73.246.202 2.305.761 131.601.828 358.709.488 358.709.488
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
131.601.828 125.322.707 35.506.138 52.601.114
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.136.308 447.600 -2.915.893 76.400
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-3.136.308 447.600 -2.915.893 76.400
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.136.308 447.600 -2.915.893 76.400
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
128.465.520 125.770.307 32.590.245 52.677.514
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
128.465.520 125.770.307 32.590.245 52.677.514
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977137
BIST