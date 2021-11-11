***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 2.451.928.175 1.124.493.810 625.975.371 388.506.280Satışların Maliyeti13 -2.245.506.757 -896.144.829 -569.595.961 -257.994.414TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)206.421.418 228.348.981 56.379.410 130.511.866Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı13 4.830.655 0 607.243 0Türev Finansal İşlemlerden Kazanç4.830.655 0 607.243 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti13 0 -1.782.709 0 -1.040.898Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 -1.782.709 0 -1.040.898FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.830.655 -1.782.709 607.243 -1.040.898BRÜT KAR (ZARAR)211.252.073 226.566.272 56.986.653 129.470.968Genel Yönetim Giderleri14 -54.285.848 -37.707.737 -18.606.473 -12.906.167Pazarlama Giderleri14 -40.106.285 -24.257.897 -11.946.377 -10.264.080Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.731.648 1.641.699 3.322.582 308.518Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-842.094 -528.446 -58.229 -158.779ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)120.749.494 165.713.891 29.698.156 106.450.460FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)120.749.494 165.713.891 29.698.156 106.450.460Finansman Gelirleri15 124.892.977 61.249.721 36.768.497 4.801.784Finansman Giderleri15 -70.419.022 -65.934.701 -20.145.704 -43.807.175SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)175.223.449 161.028.911 46.320.949 67.445.069Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-43.621.621 -35.706.204 -10.814.811 -14.843.955Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -44.053.164 -37.373.622 -11.297.504 -14.904.177Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 431.543 1.667.418 482.693 60.222SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)131.601.828 125.322.707 35.506.138 52.601.114DÖNEM KARI (ZARARI)131.601.828 125.322.707 35.506.138 52.601.114Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları131.601.828 125.322.707 35.506.138 52.601.114Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI169.077.626 157.284.175Dönem Karı (Zararı)131.601.828 125.322.707Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)131.601.828 125.322.707Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.998.167 21.078.028Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7_8_9 5.156.959 2.427.693Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6 4.746.899 3.192.152Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-54.607.413 -19.482.111Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -117.482.747 -49.935.744Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 62.875.334 30.453.633Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.887 -765.910Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-11.887 -765.910Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 43.621.621 35.706.204İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.904.346 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.676.423 -9.572.549Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-6.182.290 41.099.780Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.197.505 -86.016.407Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.832.557 118.556.900Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler262.438 47.731Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)262.438 47.731İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.273.491 -83.260.553Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları109.927.238 136.828.186Alınan Temettüler11.887 765.910Alınan Faiz112.451.317 49.402.423Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.781.302 -2.934.656Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 -49.531.514 -26.777.688YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.847.866 -2.185.552İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri4.078.385 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri214.750 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri214.750 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.141.001 -2.633.152Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -8.910.858 -1.908.533Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -230.143 -724.619Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 447.600FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-196.882.590 -84.984.698Ödenen Temettüler12 -134.000.000 -54.915.609Ödenen Faiz-62.882.590 -30.069.089YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-32.652.830 70.113.925Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.378.568 10.926.728NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.274.262 81.040.653DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 179.500.374 112.707.892DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 151.226.112 193.748.545Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 210.724.578 263.972.609Finansal Yatırımlar4 44.042.718 37.860.428Ticari Alacaklar5_6 299.913.144 295.216.440İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 432.382 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 299.480.762 295.216.440Diğer Alacaklar31.361.877 36.597.214Peşin Ödenmiş Giderler8.001.871 6.531.057ARA TOPLAM594.044.188 640.177.748TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR594.044.188 640.177.748DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 2.472.772 6.783.100Maddi Duran Varlıklar7 11.694.362 5.044.707Kullanım Hakkı Varlıkları9 8.227.898 3.385.713Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 1.077.120 1.443.133Ertelenmiş Vergi Varlığı11 1.899.336 1.467.793Diğer Duran Varlıklar4.246.524 3.450.502TOPLAM DURAN VARLIKLAR29.618.012 21.574.948TOPLAM VARLIKLAR623.662.200 661.752.696KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5_6 226.348.892 260.181.449İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 1.650 2.185İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 226.347.242 260.179.264Diğer Borçlar12.819.371 12.043.570Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler5.042.035 1.871.734Diğer Sözleşme Yükümlülükleri9 5.042.035 1.871.734Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 7.797.328 13.275.678Kısa Vadeli Karşılıklar5.450.063 5.061.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 4.664.775 4.493.644Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 785.288 568.107ARA TOPLAM257.457.689 292.434.182TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER257.457.689 292.434.182UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERMüşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler3.810.291 1.875.969Diğer Sözleşme Yükümlülükleri9 3.810.291 1.875.969Uzun Vadeli Karşılıklar3.684.732 3.198.577TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.495.023 5.074.546TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER264.952.712 297.508.728ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar358.709.488 364.243.968Ödenmiş Sermaye12 150.000.000 104.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.555.697 4.692.005Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.361.550 5.497.858Diğer Kazançlar (Kayıplar)-805.853 -805.853Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.246.202 33.087.795Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.305.761 35.368.414Net Dönem Karı veya Zararı131.601.828 187.095.754TOPLAM ÖZKAYNAKLAR358.709.488 364.243.968TOPLAM KAYNAKLAR623.662.200 661.752.696Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler104.000.000 2.804.694 23.453.751 8.933.823 90.984.244 230.176.512 230.176.512Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler126.714 9.634.044 81.223.486 -90.984.244 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)447.600 125.322.707 125.770.307 125.770.307Dönem Karı (Zararı)125.322.707 125.322.707 125.322.707Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)447.600 447.600 447.600Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-54.915.609 -54.915.609 -54.915.609Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler104.000.000 3.379.008 33.087.795 35.241.700 125.322.707 301.031.210 301.031.210Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler104.000.000 4.692.005 33.087.795 35.368.414 187.095.754 364.243.968 364.243.968Transferler40.158.407 146.937.347 -187.095.754Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-231.962 131.601.828 131.369.866 131.369.866Dönem Karı (Zararı)131.601.828 131.601.828 131.601.828Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-231.962 -231.961 -231.961Sermaye Arttırımı12 46.000.000 -46.000.000Kar Payları12 -134.000.000 -134.000.000 -134.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.904.346 -2.904.346 -2.904.346Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 1.555.697 73.246.202 2.305.761 131.601.828 358.709.488 358.709.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)131.601.828 125.322.707 35.506.138 52.601.114DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.136.308 447.600 -2.915.893 76.400Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-3.136.308 447.600 -2.915.893 76.400DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.136.308 447.600 -2.915.893 76.400TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)128.465.520 125.770.307 32.590.245 52.677.514Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları128.465.520 125.770.307 32.590.245 52.677.514http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977137BIST