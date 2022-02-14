***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 4.444.278.620 6.129.744.982Satışların Maliyeti17 -4.112.333.435 -5.809.554.172TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)331.945.185 320.190.810Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-3.786.344 -1.467.066Türev Finansal İşlemlerden Zarar-3.786.344 -1.467.066FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)-3.786.344 -1.467.066BRÜT KAR (ZARAR)328.158.841 318.723.744Genel Yönetim Giderleri18 -77.300.100 -53.144.434Pazarlama Giderleri18 -58.340.022 -38.075.958Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 5.071.735 1.914.335Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -13.889.655 -1.015.984ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)183.700.799 228.401.703FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)183.700.799 228.401.703Finansman Gelirleri21 187.187.693 106.965.356Finansman Giderleri21 -102.359.022 -95.134.113SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)268.529.470 240.232.946Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-66.873.120 -53.137.192Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -71.114.818 -55.123.687Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 4.241.698 1.986.495SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)201.656.350 187.095.754DÖNEM KARI (ZARARI)201.656.350 187.095.754Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları201.656.350 187.095.754Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI277.914.840 244.105.393Dönem Karı (Zararı)201.656.350 187.095.754Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)201.656.350 187.095.754Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.981.835 23.693.624Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10_11_12 7.277.414 3.366.749Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6_13_14 21.973.563 4.789.323Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-76.226.029 -36.833.730Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -160.774.649 -90.091.565Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 84.548.620 53.257.835Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 66.873.120 53.137.192İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.904.346 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-11.887 -765.910İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-31.486.504 -9.964.068Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7.410.290 17.648.233Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-88.382.346 -170.533.748Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler414.543 115.427Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)414.543 115.427Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.055.012 136.044.396İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.015.997 6.761.624Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları187.151.681 200.825.310Alınan Temettüler11.887 765.910Alınan Faiz156.626.738 90.111.372Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -3.908.961 -2.956.786Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -61.966.505 -44.640.413YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.292.700 9.970.507İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri4.078.385 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri214.750 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri214.750 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.585.835 -4.251.650Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -10.110.251 -3.165.774Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -475.584 -1.085.876Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.887.311Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 12.334.846FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-218.541.343 -107.789.467Ödenen Temettüler16 -134.000.000 -54.915.609Ödenen Faiz-84.541.343 -52.873.858YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)53.080.797 146.286.433Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi10.487.589 1.659.192NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)63.568.386 147.945.625DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 179.500.374 112.707.892DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 243.068.760 260.653.517Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 318.368.157 263.972.609Finansal Yatırımlar4 30.450.138 37.860.428Ticari Alacaklar5_6 373.817.904 295.216.440İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 388.490 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 373.429.414 295.216.440Diğer Alacaklar8 35.974.233 36.597.214Peşin Ödenmiş Giderler9 6.664.697 6.531.057ARA TOPLAM765.275.129 640.177.748TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR765.275.129 640.177.748DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 2.426.584 6.783.100Maddi Duran Varlıklar10 12.010.945 5.044.707Kullanım Hakkı Varlıkları12 7.187.819 3.385.713Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.136.349 1.443.133Ertelenmiş Vergi Varlığı15 5.709.491 1.467.793Diğer Duran Varlıklar7 4.566.493 3.450.502TOPLAM DURAN VARLIKLAR33.037.681 21.574.948TOPLAM VARLIKLAR798.312.810 661.752.696KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5_6 307.236.461 260.181.449İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 2.471 2.185İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 307.233.990 260.179.264Diğer Borçlar8 18.704.588 12.043.570Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler4.938.062 1.871.734Diğer Sözleşme Yükümlülükleri12 4.938.062 1.871.734Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 22.423.991 13.275.678Kısa Vadeli Karşılıklar8.489.039 5.061.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.384.647 4.493.644Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.104.392 568.107ARA TOPLAM361.792.141 292.434.182TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER361.792.141 292.434.182UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERMüşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler3.026.290 1.875.969Diğer Sözleşme Yükümlülükleri12 3.026.290 1.875.969Uzun Vadeli Karşılıklar14 4.776.557 3.198.577TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.802.847 5.074.546TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER369.594.988 297.508.728ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar428.717.822 364.243.968Ödenmiş Sermaye16 150.000.000 104.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.509.509 4.692.005Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4 2.315.362 5.497.858Diğer Kazançlar (Kayıplar)-805.853 -805.853Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.246.202 33.087.795Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.305.761 35.368.414Net Dönem Karı veya Zararı201.656.350 187.095.754TOPLAM ÖZKAYNAKLAR428.717.822 364.243.968TOPLAM KAYNAKLAR798.312.810 661.752.696Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler104.000.000 2.804.694 23.453.751 8.933.823 90.984.244 230.176.512 230.176.512Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler9.634.044 81.350.200 -90.984.244 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.887.311 187.095.754 188.983.065 188.983.065Dönem Karı (Zararı)187.095.754 187.095.754 187.095.754Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.887.311 1.887.311 1.887.311Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları12 -54.915.609 -54.915.609 -54.915.609Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler104.000.000 4.692.005 33.087.795 35.368.414 187.095.754 364.243.968 364.243.968Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler104.000.000 4.692.005 33.087.795 35.368.414 187.095.754 364.243.968 364.243.968Transferler40.158.407 146.937.347 -187.095.754Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-278.151 201.656.350 201.378.199 201.378.199Dönem Karı (Zararı)201.656.350 201.656.350 201.656.350Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-278.151 -278.151 -278.151Sermaye Arttırımı16 46.000.000 -46.000.000Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları16 -134.000.000 -134.000.000 -134.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.904.345 -2.904.345 -2.904.345Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 1.509.509 73.246.202 2.305.761 201.656.350 428.717.822 428.717.822Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)201.656.350 187.095.754DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4 -3.182.496 1.887.311Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları4 -3.182.496 1.887.311Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.182.496 1.887.311TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)198.473.854 188.983.065Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları198.473.854 188.983.065http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001637BIST