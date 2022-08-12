***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 20:07
***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 2.968.228.893 1.825.952.804 1.780.571.797 837.224.076
Satışların Maliyeti
14 -2.744.699.617 -1.675.910.796 -1.649.277.352 -777.659.355
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
223.529.276 150.042.008 131.294.445 59.564.721
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 14.162.471 4.223.412 15.552.629 1.931.488
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
14.162.471 4.223.412 15.552.629 1.931.488
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
14 0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.162.471 4.223.412 15.552.629 1.931.488
BRÜT KAR (ZARAR)
237.691.747 154.265.420 146.847.074 61.496.209
Genel Yönetim Giderleri
15 -58.007.310 -35.679.375 -32.987.027 -18.250.142
Pazarlama Giderleri
15 -33.308.946 -28.159.908 -17.149.641 -13.276.787
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.575.279 1.409.066 1.738.773 923.390
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-740.262 -783.865 -720.993 -64.416
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
148.210.508 91.051.338 97.728.186 30.828.254
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
148.210.508 91.051.338 97.728.186 30.828.254
Finansman Gelirleri
16 79.075.750 88.124.480 27.689.195 37.489.283
Finansman Giderleri
16 -59.291.391 -50.273.318 -37.185.236 -23.361.520
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
167.994.867 128.902.500 88.232.145 44.956.017
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-45.756.396 -32.806.810 -27.256.450 -16.376.770
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -46.893.636 -32.755.660 -31.139.615 -15.850.655
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 1.137.240 -51.150 3.883.165 -526.115
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
122.238.471 96.095.690 60.975.695 28.579.247
DÖNEM KARI (ZARARI)
122.238.471 96.095.690 60.975.695 28.579.247
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
122.238.471 96.095.690 60.975.695 28.579.247
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.963.611 143.202.322
Dönem Karı (Zararı)
122.238.471 96.095.690
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
122.238.471 96.095.690
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
44.328.181 2.828.122
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8_9_10 5.111.356 2.778.985
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.722.542 3.535.113
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-24.658.446 -37.154.423
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -67.462.147 -82.127.588
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 42.803.701 44.973.165
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10.396.333 861.637
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10.417.842 873.524
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-21.509 -11.887
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
45.756.396 32.806.810
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-213.956.194 2.229.985
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-62.494.266 1.521.411
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-364.365.518 2.842.151
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
263.080.590 -32.647.727
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-140.776 -64.127
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-140.776 -64.127
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.036.224 30.578.277
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-47.389.542 101.153.797
Alınan Temettüler
21.509 11.887
Alınan Faiz
70.242.251 79.766.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.018.322 -3.167.283
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -41.819.507 -34.562.228
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.544.204 -5.986.223
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-192.453 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 214.750
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 214.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -5.351.751 -6.200.973
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.108.089 -6.005.772
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.243.662 -195.201
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-171.709.745 -178.983.442
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.121.808 0
Ödenen Temettüler
13 -135.000.000 -134.000.000
Ödenen Faiz
-42.831.553 -44.983.442
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-201.217.560 -41.767.343
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.407.740 1.893.296
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-192.809.820 -39.874.047
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 243.068.760 179.500.374
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 50.258.940 139.626.327
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 113.087.474 318.368.157
Finansal Yatırımlar
4 82.526.562 30.450.138
Ticari Alacaklar
5_6 736.843.374 373.817.904
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 504.825 388.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 736.338.549 373.429.414
Diğer Alacaklar
81.487.181 35.974.233
Peşin Ödenmiş Giderler
5.481.945 6.664.697
ARA TOPLAM
1.019.426.536 765.275.129
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.019.426.536 765.275.129
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 2.805.480 2.426.584
Maddi Duran Varlıklar
8 12.245.026 12.010.945
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 8.230.622 7.187.819
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 3.706.862 1.136.349
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 6.846.731 5.709.491
Diğer Duran Varlıklar
1.969.537 4.566.493
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.804.258 33.037.681
TOPLAM VARLIKLAR
1.055.230.794 798.312.810
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 6.121.808 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 6.121.808 0
Ticari Borçlar
5_6 570.317.051 307.236.461
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 327.692 2.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 569.989.359 307.233.990
Diğer Borçlar
10.314.884 18.704.588
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 6.027.552 4.938.062
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
10 6.027.552 4.938.062
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 27.498.120 22.423.991
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.173.425 8.489.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.551.350 6.384.647
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.622.075 2.104.392
ARA TOPLAM
629.452.840 361.792.141
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
629.452.840 361.792.141
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
2.838.827 3.026.290
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
10 2.838.827 3.026.290
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.796.391 4.776.557
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.635.218 7.802.847
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
639.088.058 369.594.988
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
416.142.736 428.717.822
Ödenmiş Sermaye
13 150.000.000 150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.695.952 1.509.509
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4 2.501.805 2.315.362
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-805.853 -805.853
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
97.792.814 73.246.202
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
44.415.499 2.305.761
Net Dönem Karı veya Zararı
122.238.471 201.656.350
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
416.142.736 428.717.822
TOPLAM KAYNAKLAR
1.055.230.794 798.312.810
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
104.000.000 4.692.005 33.087.795 35.368.414 187.095.754 364.243.968 364.243.968
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
40.158.407 146.937.347 -187.095.754 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-220.415 96.095.690 95.875.275 95.875.275
Dönem Karı (Zararı)
96.095.690 96.095.690 96.095.690
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-220.415 -220.415 -220.415
Sermaye Arttırımı
13 46.000.000 -46.000.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
13 -134.000.000 -134.000.000 -134.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 4.471.590 73.246.202 2.305.761 96.095.690 326.119.243 326.119.243
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 1.509.509 73.246.202 2.305.761 201.656.350 428.717.822 428.717.822
Transferler
24.546.612 177.109.738 -201.656.350
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
378.896 122.238.471 122.617.367 122.617.367
Dönem Karı (Zararı)
122.238.471 122.238.471 122.238.471
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
378.896 378.896 378.896
Kar Payları
13 -135.000.000 -135.000.000 -135.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-193.453 -192.453 -192.453
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 1.695.952 97.792.814 44.415.499 122.238.471 416.142.736 416.142.736
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
122.238.471 96.095.690 60.975.695 28.579.247
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
378.896 -220.415 149.877 -213.094
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4 378.896 -220.415 149.877 -213.094
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
378.896 -220.415 149.877 -213.094
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
122.617.367 95.875.275 61.125.572 28.366.153
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
122.617.367 95.875.275 61.125.572 28.366.153
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055251
BIST