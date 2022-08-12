***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 2.968.228.893 1.825.952.804 1.780.571.797 837.224.076Satışların Maliyeti14 -2.744.699.617 -1.675.910.796 -1.649.277.352 -777.659.355TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)223.529.276 150.042.008 131.294.445 59.564.721Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14 14.162.471 4.223.412 15.552.629 1.931.488Türev Finansal İşlemlerden Kazanç14.162.471 4.223.412 15.552.629 1.931.488Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti14 0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.162.471 4.223.412 15.552.629 1.931.488BRÜT KAR (ZARAR)237.691.747 154.265.420 146.847.074 61.496.209Genel Yönetim Giderleri15 -58.007.310 -35.679.375 -32.987.027 -18.250.142Pazarlama Giderleri15 -33.308.946 -28.159.908 -17.149.641 -13.276.787Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.575.279 1.409.066 1.738.773 923.390Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-740.262 -783.865 -720.993 -64.416ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)148.210.508 91.051.338 97.728.186 30.828.254FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)148.210.508 91.051.338 97.728.186 30.828.254Finansman Gelirleri16 79.075.750 88.124.480 27.689.195 37.489.283Finansman Giderleri16 -59.291.391 -50.273.318 -37.185.236 -23.361.520SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)167.994.867 128.902.500 88.232.145 44.956.017Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-45.756.396 -32.806.810 -27.256.450 -16.376.770Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -46.893.636 -32.755.660 -31.139.615 -15.850.655Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 1.137.240 -51.150 3.883.165 -526.115SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)122.238.471 96.095.690 60.975.695 28.579.247DÖNEM KARI (ZARARI)122.238.471 96.095.690 60.975.695 28.579.247Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları122.238.471 96.095.690 60.975.695 28.579.247Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.963.611 143.202.322Dönem Karı (Zararı)122.238.471 96.095.690Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)122.238.471 96.095.690Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler44.328.181 2.828.122Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8_9_10 5.111.356 2.778.985Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.722.542 3.535.113Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-24.658.446 -37.154.423Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -67.462.147 -82.127.588Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 42.803.701 44.973.165Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10.396.333 861.637Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10.417.842 873.524Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-21.509 -11.887Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler45.756.396 32.806.810İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-213.956.194 2.229.985Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-62.494.266 1.521.411Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-364.365.518 2.842.151Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler263.080.590 -32.647.727Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-140.776 -64.127Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-140.776 -64.127İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-50.036.224 30.578.277Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-47.389.542 101.153.797Alınan Temettüler21.509 11.887Alınan Faiz70.242.251 79.766.149Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.018.322 -3.167.283Vergi İadeleri (Ödemeleri)12 -41.819.507 -34.562.228YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.544.204 -5.986.223İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-192.453 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 214.750Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 0 214.750Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -5.351.751 -6.200.973Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -2.108.089 -6.005.772Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -3.243.662 -195.201FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-171.709.745 -178.983.442Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.121.808 0Ödenen Temettüler13 -135.000.000 -134.000.000Ödenen Faiz-42.831.553 -44.983.442YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-201.217.560 -41.767.343Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi8.407.740 1.893.296NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-192.809.820 -39.874.047DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 243.068.760 179.500.374DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 50.258.940 139.626.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 113.087.474 318.368.157Finansal Yatırımlar4 82.526.562 30.450.138Ticari Alacaklar5_6 736.843.374 373.817.904İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 504.825 388.490İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 736.338.549 373.429.414Diğer Alacaklar81.487.181 35.974.233Peşin Ödenmiş Giderler5.481.945 6.664.697ARA TOPLAM1.019.426.536 765.275.129TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.019.426.536 765.275.129DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 2.805.480 2.426.584Maddi Duran Varlıklar8 12.245.026 12.010.945Kullanım Hakkı Varlıkları10 8.230.622 7.187.819Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 3.706.862 1.136.349Ertelenmiş Vergi Varlığı12 6.846.731 5.709.491Diğer Duran Varlıklar1.969.537 4.566.493TOPLAM DURAN VARLIKLAR35.804.258 33.037.681TOPLAM VARLIKLAR1.055.230.794 798.312.810KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 6.121.808 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 6.121.808 0Ticari Borçlar5_6 570.317.051 307.236.461İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 327.692 2.471İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 569.989.359 307.233.990Diğer Borçlar10.314.884 18.704.588Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 6.027.552 4.938.062Diğer Sözleşme Yükümlülükleri10 6.027.552 4.938.062Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 27.498.120 22.423.991Kısa Vadeli Karşılıklar9.173.425 8.489.039Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar7.551.350 6.384.647Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.622.075 2.104.392ARA TOPLAM629.452.840 361.792.141TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER629.452.840 361.792.141UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERMüşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler2.838.827 3.026.290Diğer Sözleşme Yükümlülükleri10 2.838.827 3.026.290Uzun Vadeli Karşılıklar6.796.391 4.776.557TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.635.218 7.802.847TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER639.088.058 369.594.988ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar416.142.736 428.717.822Ödenmiş Sermaye13 150.000.000 150.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.695.952 1.509.509Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4 2.501.805 2.315.362Diğer Kazançlar (Kayıplar)-805.853 -805.853Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler97.792.814 73.246.202Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları44.415.499 2.305.761Net Dönem Karı veya Zararı122.238.471 201.656.350TOPLAM ÖZKAYNAKLAR416.142.736 428.717.822TOPLAM KAYNAKLAR1.055.230.794 798.312.810Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler104.000.000 4.692.005 33.087.795 35.368.414 187.095.754 364.243.968 364.243.968Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler40.158.407 146.937.347 -187.095.754 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-220.415 96.095.690 95.875.275 95.875.275Dönem Karı (Zararı)96.095.690 96.095.690 96.095.690Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-220.415 -220.415 -220.415Sermaye Arttırımı13 46.000.000 -46.000.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları13 -134.000.000 -134.000.000 -134.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 4.471.590 73.246.202 2.305.761 96.095.690 326.119.243 326.119.243Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000.000 1.509.509 73.246.202 2.305.761 201.656.350 428.717.822 428.717.822Transferler24.546.612 177.109.738 -201.656.350Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)378.896 122.238.471 122.617.367 122.617.367Dönem Karı (Zararı)122.238.471 122.238.471 122.238.471Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)378.896 378.896 378.896Kar Payları13 -135.000.000 -135.000.000 -135.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-193.453 -192.453 -192.453Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 1.695.952 97.792.814 44.415.499 122.238.471 416.142.736 416.142.736Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)122.238.471 96.095.690 60.975.695 28.579.247DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar378.896 -220.415 149.877 -213.094Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları4 378.896 -220.415 149.877 -213.094Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)378.896 -220.415 149.877 -213.094TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)122.617.367 95.875.275 61.125.572 28.366.153Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları122.617.367 95.875.275 61.125.572 28.366.153http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055251BIST