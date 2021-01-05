***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.12.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 900.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31.12.2020 tarih ve 79/1642 sayılı karar ile onaylanmış olup,başvuru formu ve onaylı ihraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897198BIST