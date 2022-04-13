***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.04.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 1.200.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.04.2022 tarih ve 17/541 sayılı karar ile onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020130BIST