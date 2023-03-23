***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
23.03.2023 18:00
***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 16.02.2023 tarih ve 10/189 sayılı kararı uyarınca verilen 1.250.000.000.-TL lik ihraç tavanı içerisinde kalan 443.000.000 TL nominal tutarlı ihraç belgesi ve eki kurul tarafından 22.03.2023 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127466
BIST
18:055.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 60,93
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.062
En Düşük
4.984
18:0519,0492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 19,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9440
18:0520,7324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0582
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
18:051.220,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 14,82
|Açılış
|: 1.220,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.221,66
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|6,05
|2.006.998
|% 10,00
|
|DURDO
|52,80
|24.447.983
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,10
|105.574.376
|% 9,99
|
|EYGYO
|19,97
|119.174.172
|% 9,97
|
|KAPLM
|100,40
|10.920.122
|% 9,97
|
|PAMEL
|311,10
|20.343.098
|% -9,98
|
|EMKEL
|11,49
|80.643.490
|% -9,95
|
|ANELE
|5,02
|245.489.090
|% -9,87
|
|GEREL
|13,08
|199.030.808
|% -9,10
|
|MARKA
|8,60
|24.825.033
|% -8,90
|
|ASTOR
|62,35
|6.522.564.353
|% 3,06
|
|EREGL
|37,10
|5.602.700.654
|% 0,00
|
|OYAKC
|39,88
|5.281.928.213
|% 4,13
|
|KRDMD
|19,87
|3.309.839.966
|% 1,74
|
|KOZAL
|21,08
|2.850.965.160
|% 4,67
|
|EKGYO
|6,98
|1.709.554.660
|% 3,87
|
|ISCTR
|14,17
|2.543.154.841
|% 3,43
|
|KRDMD
|19,87
|3.309.839.966
|% 1,74
|
|EREGL
|37,10
|5.602.700.654
|% 0,00
|
|KOZAL
|21,08
|2.850.965.160
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0426
|19,0483
|% 0,05
|
|Euro
|20,7184
|20,7406
|% 0,32
|
|Sterlin
|23,3815
|23,4988
|% 0,40
|
|Frank
|20,7538
|20,8788
|% 0,37
|
|Riyal
|5,0542
|5,0796
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|21,29
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|15,17
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.240
|8.342
|82,00
|
|Yarım
|4.040
|4.082
|40,00
|
|Çeyrek
|2.020
|2.041
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,17
|0,09
|
|B. Petrol
|76,15
|76,15
|-0,54
|
Seans Raporu
18:05
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