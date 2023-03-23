***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.02.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 16.02.2023 tarih ve 10/189 sayılı kararı uyarınca verilen 1.250.000.000.-TL lik ihraç tavanı içerisinde kalan 443.000.000 TL nominal tutarlı ihraç belgesi ve eki kurul tarafından 22.03.2023 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127466BIST