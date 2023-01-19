***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.01.2023 15:25
***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı, SPK başvurusu hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 10.01.2023 tarihinde Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmek üzere toplam 1.500.000.000–TL (birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde borçlanma araçları ihracı için Genel Müdürlük Makamını yetkili kılmıştır. Şirketimizce 19.01.2023 tarihinde Türk Lirası cinsinden 1.500.000.000–TL (birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) tutara kadar, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103173
BIST
15:525.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 14,10
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
15:5218,7989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
15:5220,3344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0468
|Açılış
|: 20,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
15:521.153,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,10
|Açılış
|: 1.153,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.158,48
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler15:52
|VKING
|38,50
|1.607.452
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|180.201.848
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|114.904.617
|% 9,98
|
|IDGYO
|3,64
|9.076.686
|% 9,97
|
|SOKE
|13,25
|20.102.105
|% 9,96
|
|GMTAS
|8,02
|60.546.313
|% -6,96
|
|EUHOL
|2,33
|194.558.101
|% -6,80
|
|UZERB
|165,60
|726.181
|% -6,33
|
|KLSYN
|3,42
|35.042.196
|% -5,00
|
|DIRIT
|5,85
|217.150
|% -4,88
|
|THYAO
|153,60
|11.679.522.233
|% 3,02
|
|EREGL
|40,54
|4.918.196.266
|% -0,10
|
|ASELS
|61,85
|4.726.861.789
|% -1,90
|
|KRDMD
|19,52
|4.486.298.372
|% 0,51
|
|TUPRS
|583,30
|2.859.214.778
|% -0,46
|
|EKGYO
|8,50
|2.395.512.093
|% 0,95
|
|YKBNK
|9,72
|2.274.647.922
|% 0,62
|
|KRDMD
|19,52
|4.486.298.372
|% 0,51
|
|ISCTR
|11,68
|1.892.373.636
|% 2,64
|
|AKBNK
|17,54
|2.852.688.269
|% 1,04
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7959
|18,7989
|% 0,00
|
|Euro
|20,3252
|20,3344
|% 0,23
|
|Sterlin
|23,1244
|23,2403
|% 0,01
|
|Frank
|20,4225
|20,5455
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9888
|5,0139
|% 0,02
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|5,73
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|4,22
|
|Cumhuriyet
|7.801
|7.919
|-38,00
|
|Tam
|7.841
|7.896
|17,00
|
|Yarım
|3.821
|3.864
|8,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.932
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|-0,42
|
Seans Raporu
15:52
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-
16:07SOKE
Yüzde 9.96 oranında artışla 13.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 517, 140 adet işlem
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16:06KRDMA
Yüzde 5.02 oranında artışla 19.86 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 933, 410 adet işlem
-
16:05HUNER
Yüzde -3.27 oranında düşüşle 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 700, 010 adet işlem
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16:04XU100
Endeks 5, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 75, 805.00 milyon TL de
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16:04RNPOL
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 19.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 219, 263 adet işlem