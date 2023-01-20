***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.01.2023 09:34
***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraci, SPK başvurusu hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.01.2023
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 10.01.2023 tarihinde Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmek üzere toplam 1.500.000.000–TL (birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde borçlanma araçları ihracı için Genel Müdürlük Makamını yetkili kılmıştır. Şirketimizce 19.01.2023 tarihinde Türk Lirası cinsinden 1.500.000.000–TL (birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) tutara kadar, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103329
BIST
10:005.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 30,09
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.453
En Düşük
5.444
10:0018,8027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8388
En Düşük
18,7193
10:0020,3780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0335
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,4246
En Düşük
20,3003
10:001.164,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.164,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRPLS
|8,82
|29.862.380
|% 0,00
|
|USAK
|3,77
|18.108.727
|% 0,00
|
|VESTL
|71,60
|822.389.859
|% 0,00
|
|VKFYO
|6,63
|1.888.707
|% 0,00
|
|VKGYO
|5,10
|112.497.541
|% 0,00
|
|KRPLS
|8,82
|29.862.380
|% 0,00
|
|USAK
|3,77
|18.108.727
|% 0,00
|
|VESTL
|71,60
|822.389.859
|% 0,00
|
|VKFYO
|6,63
|1.888.707
|% 0,00
|
|VKGYO
|5,10
|112.497.541
|% 0,00
|
|THYAO
|154,60
|15.474.378.321
|% 0,00
|
|KOZAL
|588,00
|6.222.639.384
|% 0,00
|
|ASELS
|61,70
|5.975.780.094
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% 0,00
|
|TUPRS
|584,10
|3.811.592.187
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,43
|3.313.570.602
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,70
|3.073.000.798
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,59
|3.641.431.437
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,85
|559.876.567
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7969
|18,8022
|% 0,07
|
|Euro
|20,3623
|20,3790
|% 0,17
|
|Sterlin
|23,1889
|23,3052
|% -0,08
|
|Frank
|20,4249
|20,5480
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9886
|5,0136
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-5,85
|
|Altın Gr.
|1.164
|1.164
|-3,76
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.898
|7.962
|-26,00
|
|Yarım
|3.848
|3.896
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.930
|1.948
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,48
|0,05
|
|B. Petrol
|86,41
|86,41
|0,25
|