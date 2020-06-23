***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.05.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCREurasia Rating, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ni gözden geçirme sürecinde, en yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AAA (Trk)', görünümünü ise ‘Stabil' olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852547BIST