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***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

30.06.2021 15:41



***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

JCR Eurasia Rating, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ni gözden geçirme sürecinde, en yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AAA (Trk)', görünümünü ise ‘Stabil' olarak teyit etmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945082


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PKENT 2.844,40 5.235.318 % 10,00  
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Tam 3.275 3.359 38,05  
Yarım 1.583 1.625 18,40  
Çeyrek 794 812 9,21  
Gümüş.Ons 26,17 26,20 0,05  
Gümüş Gr. 7,32 7,33 0,01  
B. Petrol 76,30 76,30 1,69  
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