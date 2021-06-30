***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.06.2021 15:41
***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ni gözden geçirme sürecinde, en yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AAA (Trk)', görünümünü ise ‘Stabil' olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945082
BIST
16:561.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,55
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
16:568,6666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0324
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6505
16:5610,3093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0176
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
16:56496,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,74
|Açılış
|: 496,90
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler16:56
|PEKGY
|1,10
|76.100.041
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.632.384
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.235.318
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.587.591
|% 9,99
|
|INVEO
|130,30
|7.400.258
|% 9,96
|
|KUTPO
|51,85
|3.730.711
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.065.104
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|DIRIT
|3,90
|974.666
|% -8,24
|
|THYAO
|13,65
|1.040.492.608
|% 2,09
|
|GARAN
|8,38
|791.839.446
|% 0,96
|
|SASA
|27,54
|388.854.561
|% 1,32
|
|KOZAL
|117,30
|328.946.104
|% 0,17
|
|ERBOS
|128,30
|314.030.753
|% -1,46
|
|EKGYO
|1,88
|249.137.186
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,17
|242.293.656
|% 0,46
|
|GARAN
|8,38
|791.839.446
|% 0,96
|
|THYAO
|13,65
|1.040.492.608
|% 2,09
|
|PEKGY
|1,10
|76.100.041
|% 10,00
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6647
|8,6666
|% -0,37
|
|Euro
|10,3001
|10,3093
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9516
|12,0115
|% -0,38
|
|Frank
|9,3606
|9,4170
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3091
|2,3207
|% -0,14
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|9,82
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,97
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|37,00
|
|Tam
|3.275
|3.359
|38,05
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|18,40
|
|Çeyrek
|794
|812
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,01
|
|B. Petrol
|76,30
|76,30
|1,69
|
Seans Raporu
16:56
daha fazla
-
17:09AVGYO
Yüzde 5.31 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 245, 737 adet işlem
-
17:08EMKEL
Yüzde 6.09 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 559, 369 adet işlem
-
17:07RALYH
Yüzde 5.29 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 977, 472 adet işlem
-
17:06XU100
Endeks 1, 365 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 8, 671.00 milyon TL de
-
17:06VERTU
Yüzde 9.71 oranında artışla 23.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 008, 420 adet işlem