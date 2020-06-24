***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2020 17:24
***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2019 Yılı Faaliyet Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24.06.2020 tarihinde, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Barbaros Mah. Şebboy Sok. No :4 Batı Ataşehir/İstanbul adresinde yapılmıştır.
Genel Kurul toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852680
BIST
17:40114.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -924,79
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.333
17:406,8547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
17:407,7312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0192
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7165
17:40390,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,35
|Açılış
|: 390,63
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,49
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|436.941.514
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.920.676
|% 9,99
|
|AYEN
|4,41
|245.762.063
|% 9,98
|
|AKMGY
|33,06
|5.707.697
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|GLRYH
|13,18
|32.828.162
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|RTALB
|31,50
|84.197.946
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|BAYRK
|8,20
|13.580.187
|% -8,69
|
|KRDMD
|3,09
|3.210.075.246
|% 4,39
|
|GARAN
|8,23
|950.536.111
|% -2,72
|
|PETKM
|4,24
|947.802.307
|% 2,42
|
|GUSGR
|4,73
|840.798.590
|% 3,50
|
|KARSN
|2,72
|679.598.850
|% -0,37
|
|KRDMD
|3,09
|3.210.075.246
|% 4,39
|
|CEMAS
|1,43
|436.941.514
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|267.199.657
|% 9,88
|
|ODAS
|2,19
|574.935.249
|% 0,92
|
|KARSN
|2,72
|679.598.850
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5168
|8,5595
|% -0,34
|
|Frank
|7,2060
|7,2494
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8216
|1,8308
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|4,60
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,63
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.546
|7,20
|
|Tam
|2.596
|2.610
|7,50
|
|Yarım
|1.265
|1.277
|3,70
|
|Çeyrek
|634
|639
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,73
|41,73
|-0,90
|
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