***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2019 Yılı Faaliyet Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24.06.2020 tarihinde, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Barbaros Mah. Şebboy Sok. No :4 Batı Ataşehir/İstanbul adresinde yapılmıştır.Genel Kurul toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852680BIST