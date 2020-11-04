***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin boş bulunan Genel Müdür makamına, Yönetim Kurulumuzun 20.10.2020 tarih ve 2020/60 sayılı kararıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III No 39.1 sayılı tebliğin 14 üncü maddesi doğrultusunda Şirket Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bülent SEZGİN atanmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886155BIST