***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2020 17:24
***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce 18.12.2020 tarihinde Türk Lirası cinsinden 900.000.000–TL (dokuzyüzmilyon Türk Lirası) tutara kadar, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893875
BIST
17:341.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,67
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
17:347,6554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0473
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6455
17:349,3815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0763
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3690
17:34463,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,47
|Açılış
|: 463,34
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler17:32
|AKCNS
|16,85
|104.617.575
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|60.531.895
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.110.742
|% 9,98
|
|GRNYO
|3,64
|12.097.118
|% 9,97
|
|HLGYO
|4,19
|88.718.859
|% 9,97
|
|KARTN
|3.006,70
|541.538.579
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.337.752
|% -9,98
|
|THYAO
|12,99
|2.161.317.744
|% -0,15
|
|PGSUS
|73,50
|1.390.843.676
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,19
|1.235.780.470
|% 2,34
|
|TCELL
|16,19
|1.129.012.008
|% 2,40
|
|GARAN
|9,85
|1.081.753.536
|% 0,82
|
|TSKB
|1,82
|1.043.479.822
|% 8,33
|
|EKGYO
|2,19
|1.235.780.470
|% 2,34
|
|ISGYO
|2,44
|693.790.274
|% 6,55
|
|ODAS
|3,96
|715.883.229
|% 0,76
|
|GSDHO
|2,44
|404.986.361
|% 3,83
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6540
|7,6612
|% -0,54
|
|Euro
|9,3796
|9,3856
|% -0,76
|
|Sterlin
|10,3107
|10,3624
|% -0,99
|
|Frank
|8,6129
|8,6648
|% -0,65
|
|Riyal
|2,0339
|2,0441
|% -0,65
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|-0,64
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-39,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|-34,80
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,83
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,42
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,87
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|51,78
|51,78
|0,28
|