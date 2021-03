***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Genel Müdürlüğümüz "Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi No : 20 Şişli/İstanbul" adresinden, "Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak WBC İş Merkezi Blok No : 9 İç Kapı No : 21 Ataşehir/İstanbul" adresine taşınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914136BIST