***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2022 10:51
***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce 24.03.2022 tarihinde Türk Lirası cinsinden 1.200.000.000–TL (birmilyarikiyüzmilyon Türk Lirası) tutara kadar, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012928
BIST
10:592.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 12,68
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.189
En Düşük
2.180
10:5914,8210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
10:5916,3506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0222
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,2905
10:59931,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,15
|Açılış
|: 931,53
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler10:59
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|9.449.829
|% 9,94
|
|NIBAS
|11,65
|45.642.391
|% 7,57
|
|PKENT
|249,00
|71.198.078
|% 7,14
|
|AKSA
|43,00
|108.966.110
|% 7,07
|
|IDEAS
|21,54
|9.037.083
|% -6,43
|
|GZNMI
|32,82
|55.570.874
|% -4,92
|
|IZFAS
|5,68
|1.348.955
|% -4,70
|
|ANHYT
|13,97
|8.800.483
|% -4,43
|
|OSMEN
|23,00
|190.568
|% -4,17
|
|KRDMD
|15,40
|442.028.416
|% 0,20
|
|SMRTG
|15,99
|382.047.432
|% 3,83
|
|THYAO
|28,26
|324.759.716
|% 0,50
|
|SISE
|14,38
|299.690.262
|% 0,49
|
|KARSN
|4,55
|267.684.737
|% 1,11
|
|KARSN
|4,55
|267.684.737
|% 1,11
|
|DOHOL
|3,27
|136.246.187
|% 1,24
|
|YKBNK
|3,95
|122.004.254
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,28
|65.370.489
|% 0,88
|
|KRDMD
|15,40
|442.028.416
|% 0,20
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8182
|14,8210
|% -0,02
|
|Euro
|16,2584
|16,3506
|% 0,14
|
|Sterlin
|19,4912
|19,5889
|% 0,06
|
|Frank
|15,9218
|16,0177
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9398
|3,9595
|% 0,06
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,26
|
|Altın Gr.
|931
|932
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,00
|
|B. Petrol
|118
|118
|-1,50
|