***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2022 17:09
***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2021 Yılı Faaliyet Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30.03.2022 tarihinde Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Barbaros Mah. Şebboy Sok. No :4/1 Batı Ataşehir/İstanbul adresinde yapılmıştır.
Genel Kurul toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014092
BIST
16:542.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 18,46
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
16:5414,6428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0701
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
16:5416,3509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1656
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3762
En Düşük
16,1459
16:54910,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 11,49
|Açılış
|: 910,85
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
912,62
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler16:52
|ULUSE
|103,00
|11.209.023
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,43
|306.363.290
|% 9,94
|
|KLNMA
|15,80
|1.540.043
|% 9,72
|
|GZNMI
|44,66
|127.204.753
|% 9,62
|
|AKFGY
|3,43
|139.976.104
|% 8,20
|
|DZGYO
|2,61
|79.889.560
|% -10,00
|
|KENT
|210,90
|3.989.332
|% -9,99
|
|UZERB
|35,12
|1.383.823
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|196.055.393
|% -9,98
|
|PKENT
|211,70
|37.788.259
|% -9,88
|
|THYAO
|31,88
|4.359.180.357
|% 0,76
|
|GARAN
|12,19
|1.855.380.393
|% 0,66
|
|ASELS
|24,54
|1.691.377.214
|% 2,59
|
|YKBNK
|4,12
|1.347.498.868
|% 3,00
|
|SISE
|15,21
|1.177.975.907
|% 0,73
|
|YKBNK
|4,12
|1.347.498.868
|% 3,00
|
|ODAS
|1,68
|462.028.364
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,37
|419.037.795
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,16
|202.994.526
|% 2,65
|
|ADESE
|0,77
|128.257.338
|% 6,94
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6399
|14,6535
|% 0,55
|
|Euro
|16,3395
|16,3551
|% 1,05
|
|Sterlin
|19,2364
|19,3329
|% 1,13
|
|Frank
|15,7932
|15,8884
|% 1,30
|
|Riyal
|3,8951
|3,9146
|% 0,60
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|13,80
|
|Altın Gr.
|909
|909
|9,67
|
|Cumhuriyet
|6.019
|6.110
|66,00
|
|Tam
|6.001
|6.151
|76,78
|
|Yarım
|2.900
|2.975
|37,14
|
|Çeyrek
|1.455
|1.488
|18,57
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,45
|
Seans Raporu
16:52
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17:07DESA
Yüzde 7.87 oranında artışla 14.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 621 adet işlem
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17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 58 artarak (% 1.00 ) 2, 470
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17:06XU100
Endeks 2, 227 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 28, 110.00 milyon TL de
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17:06ALBRK
Yüzde 4.07 oranında artışla 1.79 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 147, 154 adet işlem
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17:05ALBRK
Yüzde 4.07 oranında artışla 1.79 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 018, 239 adet işlem