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***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.03.2022 17:09
***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2021 Yılı Faaliyet Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30.03.2022 tarihinde Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Barbaros Mah. Şebboy Sok. No :4/1 Batı Ataşehir/İstanbul adresinde yapılmıştır.
Genel Kurul toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014092


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