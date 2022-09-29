***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPay Dışında Sermaye Piyasasi Aracı İslemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2022 İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRY Tutar 1.200.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000 Türü Finansman Bonosu Vadesi 30.11.2022 Vade (Gün Sayısı) 61 Faiz Oranı Türü İskontolu Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,00 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış ISIN Kodu TRFHALKK2217 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Vade Başlangıç Tarihi 30.09.2022 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000 İhraç Fiyatı 0,96766 1.200.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 30.11.2022 vade sonu tarihli 100.000.000.-TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066199BIST