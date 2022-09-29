***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2022 18:36
***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pay Dışında Sermaye Piyasasi Aracı İslemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2022 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY Tutar 1.200.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000 Türü Finansman Bonosu Vadesi 30.11.2022 Vade (Gün Sayısı) 61 Faiz Oranı Türü İskontolu Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,00 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış ISIN Kodu TRFHALKK2217 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Vade Başlangıç Tarihi 30.09.2022 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000 İhraç Fiyatı 0,96766 1.200.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 30.11.2022 vade sonu tarihli 100.000.000.-TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066199
BIST
18:053.147
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -51,27
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
18:0518,5116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0065
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4219
18:0518,1637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1439
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1899
En Düşük
17,8996
18:05986,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,62
|Açılış
|: 986,90
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
990,52
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|42,68
|1.859.562
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.767.081
|% 10,00
|
|BFREN
|1.390,40
|25.479.763
|% 10,00
|
|ENSRI
|20,48
|149.544.656
|% 9,99
|
|EKIZ
|13,14
|2.926.138
|% 9,96
|
|ALARK
|56,30
|454.149.718
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.763.726
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.623.881
|% -9,83
|
|KMPUR
|52,90
|233.712.904
|% -8,87
|
|SILVR
|26,40
|21.753.962
|% -8,65
|
|THYAO
|68,60
|4.427.928.156
|% -0,51
|
|ASELS
|29,90
|3.993.259.245
|% 4,04
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% -0,42
|
|HEKTS
|55,30
|2.223.975.967
|% -7,06
|
|GARAN
|18,80
|2.076.287.469
|% -2,34
|
|SKBNK
|1,91
|1.031.374.107
|% 2,69
|
|TSKB
|2,51
|1.121.356.129
|% 7,26
|
|EKGYO
|3,82
|1.571.289.441
|% -1,29
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% -0,42
|
|ZOREN
|3,25
|950.727.315
|% -5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4733
|18,5116
|% -0,04
|
|Euro
|18,1189
|18,1637
|% 0,80
|
|Sterlin
|20,3925
|20,4948
|% 1,52
|
|Frank
|18,7899
|18,9031
|% -0,47
|
|Riyal
|4,9059
|4,9305
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|-1,01
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.628
|6.718
|-63,00
|
|Yarım
|3.225
|3.284
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.643
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,73
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|-0,09
|
|B. Petrol
|88,27
|88,27
|0,22
|