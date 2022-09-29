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***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.09.2022 18:36
***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Pay Dışında Sermaye Piyasasi Aracı İslemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2022 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi                                                                         TRY Tutar                                                                                   1.200.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü                                            Borçlanma Aracı Satış Türü                                                                          Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı                                                             Yurt İçi İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar                                               100.000.000 Türü                                                                                         Finansman Bonosu Vadesi                                                                                     30.11.2022 Vade (Gün Sayısı)                                                                 61 Faiz Oranı Türü                                                                             İskontolu Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)                                               20,00 Satış Şekli                                                                             Nitelikli Yatırımcıya Satış ISIN Kodu                                                                             TRFHALKK2217 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu                HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Vade Başlangıç Tarihi                                                       30.09.2022 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar                        100.000.000 İhraç Fiyatı                                                                            0,96766 1.200.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 30.11.2022 vade sonu tarihli 100.000.000.-TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066199


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Altın Gr. 987 987 -0,76  
Cumhuriyet 6.580 6.680 -52,00  
Tam 6.628 6.718 -63,00  
Yarım 3.225 3.284 -31,00  
Çeyrek 1.617 1.643 -14,00  
Gümüş.Ons 18,69 18,73 -0,19  
Gümüş Gr. 11,14 11,15 -0,09  
B. Petrol 88,27 88,27 0,22  
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