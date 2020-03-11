GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.03.2020 16:21
GÜNCEL HABERLER



***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Serdar SÜRER Yönetim Kurulu Başkanı
Kamil Enis TUNA Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Enes ÇELEBİ Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi
Güvenç USTA Yönetim Kurulu Üyesi
Ali ŞÖNER Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent SEZGİN Genel Müdür Vekili/Yönetim Kurulu Üyesi
Evren KARABULUT Genel Müdür Yardımcısı
Ali İhsan ÇAMCI Müdür
Kubilay YILMAZ Müdür
Halil ESKİ Müdür
Zafer MUSTAFAOĞLU Müdür
Türkan PUR Müdür
Ali Osman ŞEN Müdür
Mehmet ESENKAL Müdür
Uğur ÜNSAL Müdür
Banu Kıvcı TOKALI Müdür
Ebru UZUN Müdür
Gökay YILMAZ Müdür
Ali MUTLU Müdür
Gökçe ARSLAN Müdür
Tufan EFE Müdür
Ahmet Kutluhan KALYONCU Müdür
Ayla GENCAY Müdür
Cihat KAYMAS Müdür
Sevinç ÖZBİLGİN Müdür
Güner Erbay GEZEN Müdür
Yıldırım ERGİN Müdür
Ayşe ÖĞÜT Müdür
Serkan ALTUNTAŞ Müdür
Mehmet ATLI Yönetmen
Recep BOZKURT Yönetmen
Menevşe ÖZDEMİR Yönetmen
Arzu BAŞOĞLU ARIÖZ Yönetmen
Burak AYDIN Yönetmen
Özer ÜÇELHAN Yönetmen
Sema Sevgi TANER Yönetmen
Mustafa Serkan ALHAN Yönetmen
Şenay ÜNAL Yönetmen
Emrullah ALPASLAN Yönetmen
Barış BEYDOĞAN Uzman
Ayfer BİRGÜN Servis Yetkilisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827087


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:32100.510
Değişim :  -0,55% |  -552,77
Açılış :  100.416  
Önceki Kapanış :  101.063  
En Yüksek
102.839 En Düşük
98.806
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ECILC 3,99 228.678.151 % 19,82  
RTALB 2,30 41.697.587 % 19,79  
DEVA 9,91 154.709.448 % 19,54  
SELEC 7,26 107.116.483 % 18,05  
ECZYT 10,80 109.387.245 % 17,52  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9804 8,0204 % 0,67  
Frank 6,6051 6,6449 % 1,25  
Riyal 1,6457 1,6539 % 0,61  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.661 1.661 11,19  
Altın Gr. 331 331 4,67  
Cumhuriyet 2.197 2.230 36,00  
Tam 2.185 2.239 29,64  
Yarım 1.056 1.083 14,34  
Çeyrek 530 542 7,17  
Gümüş.Ons 16,92 16,94 0,05  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,03  
B. Petrol 35,98 35,98 -1,24  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru