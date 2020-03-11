***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.03.2020 16:21
***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Serdar SÜRER Yönetim Kurulu Başkanı
Kamil Enis TUNA Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Enes ÇELEBİ Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi
Güvenç USTA Yönetim Kurulu Üyesi
Ali ŞÖNER Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent SEZGİN Genel Müdür Vekili/Yönetim Kurulu Üyesi
Evren KARABULUT Genel Müdür Yardımcısı
Ali İhsan ÇAMCI Müdür
Kubilay YILMAZ Müdür
Halil ESKİ Müdür
Zafer MUSTAFAOĞLU Müdür
Türkan PUR Müdür
Ali Osman ŞEN Müdür
Mehmet ESENKAL Müdür
Uğur ÜNSAL Müdür
Banu Kıvcı TOKALI Müdür
Ebru UZUN Müdür
Gökay YILMAZ Müdür
Ali MUTLU Müdür
Gökçe ARSLAN Müdür
Tufan EFE Müdür
Ahmet Kutluhan KALYONCU Müdür
Ayla GENCAY Müdür
Cihat KAYMAS Müdür
Sevinç ÖZBİLGİN Müdür
Güner Erbay GEZEN Müdür
Yıldırım ERGİN Müdür
Ayşe ÖĞÜT Müdür
Serkan ALTUNTAŞ Müdür
Mehmet ATLI Yönetmen
Recep BOZKURT Yönetmen
Menevşe ÖZDEMİR Yönetmen
Arzu BAŞOĞLU ARIÖZ Yönetmen
Burak AYDIN Yönetmen
Özer ÜÇELHAN Yönetmen
Sema Sevgi TANER Yönetmen
Mustafa Serkan ALHAN Yönetmen
Şenay ÜNAL Yönetmen
Emrullah ALPASLAN Yönetmen
Barış BEYDOĞAN Uzman
Ayfer BİRGÜN Servis Yetkilisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827087
BIST
16:32100.510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -552,77
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
16:326,1927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0362
|Açılış
|: 37,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 37,2200
|
6,2029
En Düşük
6,1306
16:327,0257
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0781
|Açılış
|: 11,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6100
|
7,0373
En Düşük
6,9390
16:323,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,03
|Açılış
|: 3,38
|
|Önceki Kapanış
|: 3,35
|
3,40
En Düşük
3,34
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|228.678.151
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.697.587
|% 19,79
|
|DEVA
|9,91
|154.709.448
|% 19,54
|
|SELEC
|7,26
|107.116.483
|% 18,05
|
|ECZYT
|10,80
|109.387.245
|% 17,52
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|OYAYO
|4,78
|758.032
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.611.860
|% -14,74
|
|DOKTA
|20,48
|11.961.661
|% -14,60
|
|ALCTL
|16,08
|21.341.929
|% -14,24
|
|ASELS
|25,56
|930.489.473
|% -1,31
|
|THYAO
|9,60
|740.650.028
|% -3,71
|
|GARAN
|9,47
|437.327.541
|% 1,28
|
|TSPOR
|4,13
|288.780.207
|% -13,42
|
|GSRAY
|2,29
|245.004.563
|% -10,89
|
|IHLGM
|1,10
|177.625.771
|% -7,56
|
|CEMAS
|0,91
|141.095.116
|% -9,00
|
|ODAS
|1,56
|225.628.932
|% -9,30
|
|ADESE
|1,31
|146.896.479
|% 4,80
|
|GSRAY
|2,29
|245.004.563
|% -10,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9804
|8,0204
|% 0,67
|
|Frank
|6,6051
|6,6449
|% 1,25
|
|Riyal
|1,6457
|1,6539
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|11,19
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,67
|
|Cumhuriyet
|2.197
|2.230
|36,00
|
|Tam
|2.185
|2.239
|29,64
|
|Yarım
|1.056
|1.083
|14,34
|
|Çeyrek
|530
|542
|7,17
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,94
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|35,98
|35,98
|-1,24
|
Seans Raporu
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16:41TSPOR
Yüzde -14.47 oranında düşüşle 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 291, 052 adet işlem
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16:40KERVN
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 0.39 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 728 adet işlem
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16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -531, 01 kaybederek (% -0.55 ) 95, 342
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16:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AVHOL, SAFKR, BALAT, MEMSA, UMPAS, ATLAS, IZFAS, EGCYH
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16:39
CRFSA, ORMA, ECILC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında