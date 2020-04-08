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***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.04.2020 18:02
GÜNCEL HABERLER



***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
Serdar SÜRER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Genel Müdür Türkiye Halk Bankası AŞ?de Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı
ALİ ŞÖNER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Hazine Yönetimi Daire Başkanı
ENES ÇELEBİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı
AHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Esnaf Bankacılığı Daire Başkanı
GÜVENÇ USTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Nakit Yönetimi Daire Başkanı
CÜNEYT EYİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bireysel Krediler Dairesi Başkanı
BÜLENT SEZGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Serdar SÜRER Yönetim Kurulu Başkanı
Ali ŞÖNER Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Enes ÇELEBİ Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi
Güvenç USTA Yönetim Kurulu Üyesi
Cüneyt EYİN Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent SEZGİN Genel Müdür Vekili/Yönetim Kurulu Üyesi
Evren KARABULUT Genel Müdür Yardımcısı
Ali İhsan ÇAMCI Müdür
Kubilay YILMAZ Müdür
Halil ESKİ Müdür
Zafer MUSTAFAOĞLU Müdür
Türkan PUR Müdür
Ali Osman ŞEN Müdür
Mehmet ESENKAL Müdür
Uğur ÜNSAL Müdür
Banu Kıvcı TOKALI Müdür
Ebru UZUN Müdür
Gökay YILMAZ Müdür
Ali MUTLU Müdür
Gökçe ARSLAN Müdür
Tufan EFE Müdür
Ahmet Kutluhan KALYONCU Müdür
Ayla GENCAY Müdür
Cihat KAYMAS Müdür
Sevinç ÖZBİLGİN Müdür
Güner Erbay GEZEN Müdür
Yıldırım ERGİN Müdür
Ayşe ÖĞÜT Müdür
Serkan ALTUNTAŞ Müdür
Mehmet ATLI Yönetmen
Recep BOZKURT Yönetmen
Menevşe ÖZDEMİR Yönetmen
Arzu BAŞOĞLU ARIÖZ Yönetmen
Burak AYDIN Yönetmen
Özer ÜÇELHAN Yönetmen
Sema Sevgi TANER Yönetmen
Mustafa Serkan ALHAN Yönetmen
Şenay ÜNAL Yönetmen
Emrullah ALPASLAN Yönetmen
Barış BEYDOĞAN Uzman
Ayfer BİRGÜN Servis Yetkilisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836636


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Frank 6,9510 6,9929 % 0,05  
Riyal 1,7969 1,8059 % 0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.647 1.648 -0,25  
Altın Gr. 359 360 0,93  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,86 14,91 -0,14  
Gümüş Gr. 3,25 3,26 -0,02  
B. Petrol 32,14 32,14 0,27  
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