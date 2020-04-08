***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)Serdar SÜRER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Genel Müdür Türkiye Halk Bankası AŞ?de Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür YardımcılığıALİ ŞÖNER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Hazine Yönetimi Daire BaşkanıENES ÇELEBİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman Ticaret Bakanlığı Basın DanışmanıAHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Esnaf Bankacılığı Daire BaşkanıGÜVENÇ USTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Nakit Yönetimi Daire BaşkanıCÜNEYT EYİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bireysel Krediler Dairesi BaşkanıBÜLENT SEZGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür YardımcısıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviSerdar SÜRER Yönetim Kurulu BaşkanıAli ŞÖNER Yönetim Kurulu Başkan VekiliEnes ÇELEBİ Yönetim Kurulu ÜyesiAhmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu ÜyesiGüvenç USTA Yönetim Kurulu ÜyesiCüneyt EYİN Yönetim Kurulu ÜyesiBülent SEZGİN Genel Müdür Vekili/Yönetim Kurulu ÜyesiEvren KARABULUT Genel Müdür YardımcısıAli İhsan ÇAMCI MüdürKubilay YILMAZ MüdürHalil ESKİ MüdürZafer MUSTAFAOĞLU MüdürTürkan PUR MüdürAli Osman ŞEN MüdürMehmet ESENKAL MüdürUğur ÜNSAL MüdürBanu Kıvcı TOKALI MüdürEbru UZUN MüdürGökay YILMAZ MüdürAli MUTLU MüdürGökçe ARSLAN MüdürTufan EFE MüdürAhmet Kutluhan KALYONCU MüdürAyla GENCAY MüdürCihat KAYMAS MüdürSevinç ÖZBİLGİN MüdürGüner Erbay GEZEN MüdürYıldırım ERGİN MüdürAyşe ÖĞÜT MüdürSerkan ALTUNTAŞ MüdürMehmet ATLI YönetmenRecep BOZKURT YönetmenMenevşe ÖZDEMİR YönetmenArzu BAŞOĞLU ARIÖZ YönetmenBurak AYDIN YönetmenÖzer ÜÇELHAN YönetmenSema Sevgi TANER YönetmenMustafa Serkan ALHAN YönetmenŞenay ÜNAL YönetmenEmrullah ALPASLAN YönetmenBarış BEYDOĞAN UzmanAyfer BİRGÜN Servis Yetkilisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836636BIST