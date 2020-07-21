***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)Serdar SÜRER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Genel Müdür Türkiye Halk Bankası AŞ?de Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür YardımcılığıYUSUF DURAN OCAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür YardımcılığıENES ÇELEBİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman Ticaret Bakanlığı Basın DanışmanıAHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Esnaf Bankacılığı Daire BaşkanıGÜVENÇ USTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Nakit Yönetimi Daire BaşkanıFİLİZ AVUKAT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Bireysel Pazarlama Daire BaşkanıBÜLENT SEZGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı - Genel Müdür VekiliSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviSerdar SÜRER Yönetim Kurulu BaşkanıYusuf Duran OCAK Yönetim Kurulu Başkan VekiliEnes ÇELEBİ Yönetim Kurulu ÜyesiAhmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu ÜyesiGüvenç USTA Yönetim Kurulu ÜyesiFiliz AVUKAT Yönetim Kurulu ÜyesiBülent SEZGİN Genel Müdür Vekili/Yönetim Kurulu ÜyesiEvren KARABULUT Genel Müdür YardımcısıAli İhsan ÇAMCI MüdürKubilay YILMAZ MüdürHalil ESKİ MüdürTürkan PUR MüdürAli Osman ŞEN MüdürMehmet ESENKAL MüdürUğur ÜNSAL MüdürBanu Kıvcı TOKALI MüdürEbru UZUN MüdürGökay YILMAZ MüdürAli MUTLU MüdürGökçe ARSLAN MüdürTufan EFE MüdürAhmet Kutluhan KALYONCU MüdürSerkan ALTUNTAŞ MüdürSevinç ÖZBİLGİN MüdürGüner Erbay GEZEN MüdürYıldırım ERGİN MüdürAyşe ÖĞÜT MüdürCihat KAYMAS MüdürAyla GENCAY MüdürZafer MUSTAFAOĞLU MüdürBurak AYDIN YönetmenÖzer ÜÇELHAN YönetmenSema Sevgi TANER YönetmenMustafa Serkan ALHAN YönetmenEmrullah ALPASLAN YönetmenRecep BOZKURT YönetmenMenevşe ÖZDEMİR YönetmenArzu BAŞOĞLU ARIÖZ YönetmenMehmet ATLI YönetmenŞenay ÜNAL YönetmenAyfer BİRGÜN Servis YetkilisiBarış BEYDOĞAN Uzmanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860962BIST