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***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.12.2020 17:06



***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Adana Şubesi Şube Atatürk Cad. Pandora Sok. No:61/A Seyhan / Adana Uğur Ünsal 0 322 458 82 84 0 322 459 46 01 14.09.2012
Ankara Şubesi Şube Gaziosmanpaşa Mahallesi, Kennedy Caddesi No:155 Çankaya /ANKARA Türkan Pur 0 312 434 22 52 0 312 434 06 73 09.09.2002
Antalya Şubesi Şube Kırcamii Mah. Avni Tolunay Cad. Bal İşmerkezi no:123/A Kat:6 No:38 Antalya Serkan Altuntaş 0 242 247 39 09 0 242 242 79 42 14.09.2012
Bursa Şubesi Şube Atatürk Cad. Hüzmen Apt. No:65 Osmangazi / Bursa Mehmet Esenkal 0 224 225 18 50 0 224 225 18 57 14.09.2012
Denizli Şubesi Şube Saraylar Mahallesi 497 Sokak No:18 Kat:4 Merkezefendi/Denizli Sema Sevgi Taner 0 258 265 16 21 0 258 265 16 52 14.09.2012
İzmir Şubesi Şube Cumhuriyet Bulvarı No: 45 Kat: 2 Pamuk Plaza Konak / İzmir Ayla Gencay 0 232 482 20 50 0 232 483 20 67 10.03.2006
Samsun Şubesi Şube 19 Mayıs Mah. İstiklal Cad. No:71 Kat:2 İlkadım / Samsun Ebru Uzun 0 362 431 08 24 0 362 431 08 25 30.11.2012

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BÜLENT SEZGİN Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı
EVREN KARABULUT Genel Müdür Yardımcısı
ALİ MUTLU Genel Müdür Yardımcısı Bilgi Teknolojileri Birimi Direktörü

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Serdar SÜRER Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Duran OCAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Enes ÇELEBİ Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi
Güvenç USTA Yönetim Kurulu Üyesi
Filiz AVUKAT Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent SEZGİN Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi
Evren KARABULUT Genel Müdür Yardımcısı
Ali MUTLU Genel Müdür Yardımcısı
Ali İhsan ÇAMCI Müdür
Kubilay YILMAZ Müdür
Halil ESKİ Müdür
Türkan PUR Müdür
Mehmet ESENKAL Müdür
Uğur ÜNSAL Müdür
Banu Kıvcı TOKALI Müdür
Ebru UZUN Müdür
Gökay YILMAZ Müdür
Gökçe ARSLAN Müdür
Tufan EFE Müdür
Ahmet Kutluhan KALYONCU Müdür
Serkan ALTUNTAŞ Müdür
Güner Erbay GEZEN Müdür
Yıldırım ERGİN Müdür
Ayşe ÖĞÜT Müdür
Cihat KAYMAS Müdür
Ayla GENCAY Müdür
Zafer MUSTAFAOĞLU Müdür
Menevşe ÖZDEMİR Müdür
Volkan KUĞUCUK Müdür
Şafak AKTAŞ Müdür
Sema Sevgi TANER Müdür Vekili
Burak AYDIN Yönetmen
Özer ÜÇELHAN Yönetmen
Mustafa Serkan ALHAN Yönetmen
Emrullah ALPASLAN Yönetmen
Recep BOZKURT Yönetmen
Arzu BAŞOĞLU ARIÖZ Yönetmen
Mehmet ATLI Yönetmen
Şenay ÜNAL Yönetmen
Ayfer BİRGÜN Servis Yetkilisi
Barış BEYDOĞAN Uzman




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892829


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Yarım 1.486 1.525 -0,07  
Çeyrek 745 762 -0,03  
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Gümüş Gr. 6,07 6,08 -0,02  
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