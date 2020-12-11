***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiAdana Şubesi Şube Atatürk Cad. Pandora Sok. No:61/A Seyhan / Adana Uğur Ünsal 0 322 458 82 84 0 322 459 46 01 14.09.2012Ankara Şubesi Şube Gaziosmanpaşa Mahallesi, Kennedy Caddesi No:155 Çankaya /ANKARA Türkan Pur 0 312 434 22 52 0 312 434 06 73 09.09.2002Antalya Şubesi Şube Kırcamii Mah. Avni Tolunay Cad. Bal İşmerkezi no:123/A Kat:6 No:38 Antalya Serkan Altuntaş 0 242 247 39 09 0 242 242 79 42 14.09.2012Bursa Şubesi Şube Atatürk Cad. Hüzmen Apt. No:65 Osmangazi / Bursa Mehmet Esenkal 0 224 225 18 50 0 224 225 18 57 14.09.2012Denizli Şubesi Şube Saraylar Mahallesi 497 Sokak No:18 Kat:4 Merkezefendi/Denizli Sema Sevgi Taner 0 258 265 16 21 0 258 265 16 52 14.09.2012İzmir Şubesi Şube Cumhuriyet Bulvarı No: 45 Kat: 2 Pamuk Plaza Konak / İzmir Ayla Gencay 0 232 482 20 50 0 232 483 20 67 10.03.2006Samsun Şubesi Şube 19 Mayıs Mah. İstiklal Cad. No:71 Kat:2 İlkadım / Samsun Ebru Uzun 0 362 431 08 24 0 362 431 08 25 30.11.2012Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBÜLENT SEZGİN Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür YardımcısıEVREN KARABULUT Genel Müdür YardımcısıALİ MUTLU Genel Müdür Yardımcısı Bilgi Teknolojileri Birimi DirektörüSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviSerdar SÜRER Yönetim Kurulu BaşkanıYusuf Duran OCAK Yönetim Kurulu Başkan VekiliEnes ÇELEBİ Yönetim Kurulu ÜyesiAhmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu ÜyesiGüvenç USTA Yönetim Kurulu ÜyesiFiliz AVUKAT Yönetim Kurulu ÜyesiBülent SEZGİN Genel Müdür/Yönetim Kurulu ÜyesiEvren KARABULUT Genel Müdür YardımcısıAli MUTLU Genel Müdür YardımcısıAli İhsan ÇAMCI MüdürKubilay YILMAZ MüdürHalil ESKİ MüdürTürkan PUR MüdürMehmet ESENKAL MüdürUğur ÜNSAL MüdürBanu Kıvcı TOKALI MüdürEbru UZUN MüdürGökay YILMAZ MüdürGökçe ARSLAN MüdürTufan EFE MüdürAhmet Kutluhan KALYONCU MüdürSerkan ALTUNTAŞ MüdürGüner Erbay GEZEN MüdürYıldırım ERGİN MüdürAyşe ÖĞÜT MüdürCihat KAYMAS MüdürAyla GENCAY MüdürZafer MUSTAFAOĞLU MüdürMenevşe ÖZDEMİR MüdürVolkan KUĞUCUK MüdürŞafak AKTAŞ MüdürSema Sevgi TANER Müdür VekiliBurak AYDIN YönetmenÖzer ÜÇELHAN YönetmenMustafa Serkan ALHAN YönetmenEmrullah ALPASLAN YönetmenRecep BOZKURT YönetmenArzu BAŞOĞLU ARIÖZ YönetmenMehmet ATLI YönetmenŞenay ÜNAL YönetmenAyfer BİRGÜN Servis YetkilisiBarış BEYDOĞAN Uzmanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892829BIST