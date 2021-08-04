***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.08.2021 09:52
***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İl
12:491.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.418
En Düşük
1.408
12:498,5416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0670
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
12:4910,1393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0990
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
12:49497,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,70
|Açılış
|: 497,68
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler12:49
|VBTYZ
|20,90
|4.551.498
|% 10,00
|
|PENTA
|44,36
|16.726.341
|% 9,97
|
|KTSKR
|32,22
|35.262.852
|% 9,97
|
|ISGSY
|11,73
|61.352.791
|% 9,93
|
|DAGI
|3,23
|19.797.369
|% 9,86
|
|AGYO
|3,18
|60.331.331
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|127.386.408
|% -9,84
|
|DERIM
|10,64
|5.609.212
|% -8,12
|
|EMKEL
|2,73
|56.546.261
|% -8,08
|
|SANFM
|20,18
|5.629.112
|% -6,14
|
|KOZAL
|111,90
|1.094.931.721
|% 5,57
|
|GARAN
|9,02
|692.623.646
|% -0,88
|
|TUPRS
|97,80
|564.345.536
|% 3,44
|
|KOZAA
|14,39
|371.088.385
|% 3,97
|
|THYAO
|12,71
|220.904.266
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,42
|193.570.894
|% -1,22
|
|GARAN
|9,02
|692.623.646
|% -0,88
|
|ODAS
|1,36
|68.576.351
|% 0,74
|
|CEMAS
|1,36
|57.567.073
|% -0,73
|
|TSKB
|1,30
|47.344.574
|% -0,76
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5400
|8,5416
|% 0,79
|
|Euro
|10,1110
|10,1393
|% 0,99
|
|Sterlin
|11,8604
|11,9199
|% 1,02
|
|Frank
|9,3878
|9,4443
|% 0,77
|
|Riyal
|2,2714
|2,2828
|% 0,77
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-1,93
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,70
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|24,00
|
|Tam
|3.280
|3.363
|28,32
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|13,70
|
|Çeyrek
|795
|813
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,06
|
|B. Petrol
|70,81
|70,81
|0,43
|