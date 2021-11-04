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***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.11.2021 17:57
***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ALİ ŞÖNER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Türkiye Halk Bankası AŞ'de Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (Vekaleten)
YUSUF DURAN OCAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Finansal Yönetim ve Planlama Genel Mü Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Ali ŞÖNER Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Duran OCAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Gökhan FİDAN Yönetim Kurulu Üyesi
İdris UÇMA Yönetim Kurulu Üyesi
Güvenç USTA Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent SEZGİN Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi
Evren KARABULUT Genel Müdür Yardımcısı
Ali MUTLU Genel Müdür Yardımcısı
Ali İhsan ÇAMCI Müdür
Halil ESKİ Müdür
Türkan PUR Müdür
Mehmet ESENKAL Müdür
Uğur ÜNSAL Müdür
Banu Kıvcı TOKALI Müdür
Ebru UZUN Müdür
Gökay YILMAZ Müdür
Gökçe ARSLAN Müdür
Tufan EFE Müdür
Ahmet Kutluhan KALYONCU Müdür
Serkan ALTUNTAŞ Müdür
Güner Erbay GEZEN Müdür
Yıldırım ERGİN Müdür
Ayşe ÖĞÜT Müdür
Cihat KAYMAS Müdür
Ayla GENCAY Müdür
Zafer MUSTAFAOĞLU Müdür
Menevşe ÖZDEMİR Müdür
Volkan KUĞUCUK Müdür
Şafak AKTAŞ Müdür
Meltem Çağlar ÇAKMAK Müdür
Özer ÜÇELHAN Müdür
Erkin ÇAKMAK Müdür
Murat AKBULUT Müdür
Şükrü Murat KATIRCIOĞLU Müdür
İlknur TURHAN Müdür
Sema Sevgi TANER Müdür Vekili
Burak AYDIN Yönetmen
Emrullah ALPASLAN Yönetmen
Recep BOZKURT Yönetmen
Arzu BAŞOĞLU ARIÖZ Yönetmen
Mehmet ATLI Yönetmen
Arif Fırat BAŞYEMENİCİ Yönetmen
Ayfer BİRGÜN Yönetmen
Barış BEYDOĞAN Yönetmen




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974823


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RALYH 8,82 72.172.653 % 7,43  
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11:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.798 5,56  
Altın Gr. 562 562 3,33  
Cumhuriyet 3.717 3.770 74,00  
Tam 3.697 3.790 71,79  
Yarım 1.787 1.833 34,72  
Çeyrek 896 917 17,36  
Gümüş.Ons 23,88 23,92 0,11  
Gümüş Gr. 7,45 7,46 0,04  
B. Petrol 80,66 80,66 0,12  
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