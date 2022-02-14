***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.02.2022 18:38
***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ALİ ŞÖNER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Türkiye Halk Bankası AŞ'de Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (Vekaleten)
YUSUF DURAN OCAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcılığı
GÖKHAN FİDAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Esnaf Bankacılığı Daire Başkanı
GÜVENÇ USTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Nakit Yönetimi Daire Başkanı
BÜLENT SEZGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı - Genel Müdür Vekili-Genel Müdür
İDRİS UÇMA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
SEYİT MEHMET YAYDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Kredi Risk İzleme Daire Başkanlığı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Ali ŞÖNER Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Duran OCAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Gökhan FİDAN Yönetim Kurulu Üyesi
İdris UÇMA Yönetim Kurulu Üyesi
Güvenç USTA Yönetim Kurulu Üyesi
Seyit Mehmet YAYDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent SEZGİN Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi
Ali MUTLU Genel Müdür Yardımcısı
Ali İhsan ÇAMCI Müdür
Halil ESKİ Müdür
Türkan PUR Müdür
Mehmet ESENKAL Müdür
Uğur ÜNSAL Müdür
Banu Kıvcı TOKALI Müdür
Ebru UZUN Müdür
Gökçe ARSLAN Müdür
Tufan EFE Müdür
Ahmet Kutluhan KALYONCU Müdür
Serkan ALTUNTAŞ Müdür
Güner Erbay GEZEN Müdür
Ayşe ÖĞÜT Müdür
Cihat KAYMAS Müdür
Ayla GENCAY Müdür
Zafer MUSTAFAOĞLU Müdür
Menevşe ÖZDEMİR Müdür
Volkan KUĞUCUK Müdür
Şafak AKDAŞ Müdür
Özer ÜÇELHAN Müdür
Erkin ÇAKMAK Müdür
Murat AKBULUT Müdür
Şükrü Murat KATIRCIOĞLU Müdür
İlknur TURHAN Müdür
Abdülkadir SAĞLAM Müdür
Sema Sevgi TANER Yönetmen
Burak AYDIN Yönetmen
Emrullah ALPASLAN Yönetmen
Recep BOZKURT Yönetmen
Arzu BAŞOĞLU ARIÖZ Yönetmen
Mehmet ATLI Yönetmen
Arif Fırat BAŞYEMENİCİ Yönetmen
Ayfer BİRGÜN Yönetmen
Barış BEYDOĞAN Yönetmen
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001645
BIST