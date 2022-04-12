***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ALİ ŞÖNER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Türkiye Halk Bankası AŞ'de Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (Vekaleten)YUSUF DURAN OCAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür YardımcılığıGÖKHAN FİDAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Esnaf Bankacılığı Daire BaşkanıAHMET HOŞCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Hazine Yönetimi Daire BaşkanıBÜLENT SEZGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı - Genel Müdür Vekili-Genel MüdürİDRİS UÇMA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıSEYİT MEHMET YAYDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Kredi Risk İzleme Daire BaşkanlığıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAli ŞÖNER Yönetim Kurulu BaşkanıYusuf Duran OCAK Yönetim Kurulu Başkan VekiliGökhan FİDAN Yönetim Kurulu Üyesiİdris UÇMA Yönetim Kurulu ÜyesiAHMET HOŞCAN Yönetim Kurulu ÜyesiSeyit Mehmet YAYDEMİR Yönetim Kurulu ÜyesiBülent SEZGİN Genel Müdür/Yönetim Kurulu ÜyesiAli MUTLU Genel Müdür YardımcısıZafer MUSTAFAOĞLU Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten)Şafak AKDAŞ Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten)Ali İhsan ÇAMCI MüdürHalil ESKİ MüdürTürkan PUR MüdürMehmet ESENKAL MüdürUğur ÜNSAL MüdürBanu Kıvcı TOKALI MüdürEbru UZUN MüdürGökçe ARSLAN MüdürTufan EFE MüdürAhmet Kutluhan KALYONCU MüdürSerkan ALTUNTAŞ MüdürGüner Erbay GEZEN MüdürAyşe ÖĞÜT MüdürTekin ELDEM MüdürCihat KAYMAS MüdürAyla GENCAY MüdürMenevşe ÖZDEMİR MüdürVolkan KUĞUCUK MüdürMurat AKBULUT MüdürŞükrü Murat KATIRCIOĞLU Müdürİlknur TURHAN MüdürAbdülkadir SAĞLAM MüdürBurak AYDIN MüdürSema Sevgi TANER YönetmenKenan Cemal GÜRBÜZ YönetmenEmrullah ALPASLAN YönetmenArzu BAŞOĞLU ARIÖZ YönetmenMehmet ATLI YönetmenArif Fırat BAŞYEMENİCİ YönetmenAyfer BİRGÜN YönetmenBarış BEYDOĞAN Yönetmenhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019783BIST