***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiAdana Şubesi Şube Reşatbey Mahallesi, Atatürk Caddesi, Mimar Semih Rüstem İş Merkezi No:18/1 B blok 6. Kat İç Kapı No:602 Seyhan/ADANA Uğur Ünsal 0 322 458 82 84 0 322 459 46 01 14.09.2012Ankara Şubesi Şube Gaziosmanpaşa Mahallesi, Arjantin Caddesi No:13 Çankaya/ANKARA Türkan Pur 0 312 434 22 52 0 312 434 06 73 09.09.2002Antalya Şubesi Şube Kırcamii Mah. Avni Tolunay Cad. Bal İşmerkezi no:123/A Kat:6 No:38 Antalya Serkan Altuntaş 0 242 247 39 09 0 242 242 79 42 14.09.2012Bursa Şubesi Şube Atatürk Cad. Hüzmen Apt. No:65 Osmangazi / Bursa Mehmet Esenkal 0 224 225 18 50 0 224 225 18 57 14.09.2012Denizli Şubesi Şube Saraylar Mahallesi 497 Sokak No:18 Kat:4 Merkezefendi/Denizli Mehmet Reşat Can 0 258 265 16 21 0 232 482 20 50 0 232 483 20 67 10.03.2006Samsun Şubesi Şube 19 Mayıs Mah. İstiklal Cad. No:71 Kat:2 İlkadım / Samsun Burak Aydın 0 362 431 08 24 0 362 431 08 25 30.11.2012İstanbul Anadolu Şubesi Şube Yeşilbağlar Mahallesi Kaptan Sokak No:17/1 Daire: 27 Pendik/İstanbul Cihat Kaymas 0 216 229 57 40 - 49 0 216 688 53 90 04.03.2022İstanbul Avrupa Şubesi Şube Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. No:16/1 Daire: 40 Bakırköy/İstanbul Kenan Cemal Gürbüz 0 212 919 15 70 - 79 0 216 688 53 90 08.03.2022Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAli ŞÖNER Yönetim Kurulu BaşkanıYusuf Duran OCAK Yönetim Kurulu Başkan VekiliGökhan FİDAN Yönetim Kurulu Üyesiİdris UÇMA Yönetim Kurulu ÜyesiAHMET HOŞCAN Yönetim Kurulu ÜyesiSeyit Mehmet YAYDEMİR Yönetim Kurulu ÜyesiBülent SEZGİN Genel Müdür/Yönetim Kurulu ÜyesiAli MUTLU Genel Müdür YardımcısıZafer MUSTAFAOĞLU Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten)Şafak AKDAŞ Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten)Ali İhsan ÇAMCI MüdürHalil ESKİ MüdürTürkan PUR MüdürMehmet ESENKAL MüdürUğur ÜNSAL MüdürBanu Kıvcı TOKALI MüdürGökçe ARSLAN MüdürTufan EFE MüdürAhmet Kutluhan KALYONCU MüdürSerkan ALTUNTAŞ MüdürGüner Erbay GEZEN MüdürAyşe ÖĞÜT MüdürTekin ELDEM MüdürCihat KAYMAS MüdürMenevşe ÖZDEMİR MüdürVolkan KUĞUCUK MüdürMurat AKBULUT MüdürŞükrü Murat KATIRCIOĞLU Müdürİlknur TURHAN MüdürAbdülkadir SAĞLAM MüdürBurak AYDIN MüdürSema Sevgi TANER MüdürMelek DEMİRAY MüdürKenan Cemal GÜRBÜZ Müdür (Vekaleten)Arzu BAŞOĞLU ARIÖZ Müdür (Vekaleten)Özlem ÜNAL Müdür (Vekaleten)Serhat ŞAHİN Müdür (Vekaleten)Mehmet Reşat CAN Müdür (Vekaleten)Emrullah ALPASLAN YönetmenMehmet ATLI YönetmenArif Fırat BAŞYEMENİCİ YönetmenAyfer BİRGÜN YönetmenBarış BEYDOĞAN Yönetmenhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045917BIST