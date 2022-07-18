***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.07.2022 18:02
***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Adana Şubesi Şube Reşatbey Mahallesi, Atatürk Caddesi, Mimar Semih Rüstem İş Merkezi No:18/1 B blok 6. Kat İç Kapı No:602 Seyhan/ADANA Uğur Ünsal 0 322 458 82 84 0 322 459 46 01 14.09.2012
Ankara Şubesi Şube Gaziosmanpaşa Mahallesi, Arjantin Caddesi No:13 Çankaya/ANKARA Türkan Pur 0 312 434 22 52 0 312 434 06 73 09.09.2002
Antalya Şubesi Şube Kırcamii Mah. Avni Tolunay Cad. Bal İşmerkezi no:123/A Kat:6 No:38 Antalya Serkan Altuntaş 0 242 247 39 09 0 242 242 79 42 14.09.2012
Bursa Şubesi Şube Atatürk Cad. Hüzmen Apt. No:65 Osmangazi / Bursa Mehmet Esenkal 0 224 225 18 50 0 224 225 18 57 14.09.2012
Denizli Şubesi Şube Saraylar Mahallesi 497 Sokak No:18 Kat:4 Merkezefendi/Denizli Mehmet Reşat Can 0 258 265 16 21 0 232 482 20 50 0 232 483 20 67 10.03.2006
Samsun Şubesi Şube 19 Mayıs Mah. İstiklal Cad. No:71 Kat:2 İlkadım / Samsun Burak Aydın 0 362 431 08 24 0 362 431 08 25 30.11.2012
İstanbul Anadolu Şubesi Şube Yeşilbağlar Mahallesi Kaptan Sokak No:17/1 Daire: 27 Pendik/İstanbul Cihat Kaymas 0 216 229 57 40 - 49 0 216 688 53 90 04.03.2022
İstanbul Avrupa Şubesi Şube Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. No:16/1 Daire: 40 Bakırköy/İstanbul Kenan Cemal Gürbüz 0 212 919 15 70 - 79 0 216 688 53 90 08.03.2022
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Ali ŞÖNER Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Duran OCAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Gökhan FİDAN Yönetim Kurulu Üyesi
İdris UÇMA Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET HOŞCAN Yönetim Kurulu Üyesi
Seyit Mehmet YAYDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent SEZGİN Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi
Ali MUTLU Genel Müdür Yardımcısı
Zafer MUSTAFAOĞLU Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten)
Şafak AKDAŞ Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten)
Ali İhsan ÇAMCI Müdür
Halil ESKİ Müdür
Türkan PUR Müdür
Mehmet ESENKAL Müdür
Uğur ÜNSAL Müdür
Banu Kıvcı TOKALI Müdür
Gökçe ARSLAN Müdür
Tufan EFE Müdür
Ahmet Kutluhan KALYONCU Müdür
Serkan ALTUNTAŞ Müdür
Güner Erbay GEZEN Müdür
Ayşe ÖĞÜT Müdür
Tekin ELDEM Müdür
Cihat KAYMAS Müdür
Menevşe ÖZDEMİR Müdür
Volkan KUĞUCUK Müdür
Murat AKBULUT Müdür
Şükrü Murat KATIRCIOĞLU Müdür
İlknur TURHAN Müdür
Abdülkadir SAĞLAM Müdür
Burak AYDIN Müdür
Sema Sevgi TANER Müdür
Melek DEMİRAY Müdür
Kenan Cemal GÜRBÜZ Müdür (Vekaleten)
Arzu BAŞOĞLU ARIÖZ Müdür (Vekaleten)
Özlem ÜNAL Müdür (Vekaleten)
Serhat ŞAHİN Müdür (Vekaleten)
Mehmet Reşat CAN Müdür (Vekaleten)
Emrullah ALPASLAN Yönetmen
Mehmet ATLI Yönetmen
Arif Fırat BAŞYEMENİCİ Yönetmen
Ayfer BİRGÜN Yönetmen
Barış BEYDOĞAN Yönetmen
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045917
BIST