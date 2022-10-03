***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.10.2022 16:56
***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ ŞÖNER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Türkiye Halk Bankası AŞ'de Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (Vekaleten) Bağımsız Üye Değil
YUSUF DURAN OCAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcılığı Bağımsız Üye Değil
BÜLENT SEZGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı - Genel Müdür Vekili-Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
GÖKHAN FİDAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Esnaf Bankacılığı Daire Başkanı Bağımsız Üye Değil
İDRİS UÇMA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bağımsız Üye Değil
SEYİT MEHMET YAYDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Kredi Risk İzleme Daire Başkanlığı Bağımsız Üye Değil
AHMET HOŞCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Hazine Yönetimi Daire Başkanı Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066783
BIST
16:473.303
En Yüksek
|Değişim
|: 3,87%
|| 123,02
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.304
En Düşük
3.196
16:4718,5518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0501
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
16:4718,1966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0603
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
16:47996,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,85
|Açılış
|: 996,07
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
999,71
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler16:47
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|81.070.988
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|351.971
|% 9,96
|
|KONTR
|64,10
|616.485.643
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,92
|178.480.590
|% 9,80
|
|ULUFA
|4,50
|11.820.809
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|441.286
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.651.219
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,70
|28.306.969
|% -7,04
|
|THYAO
|75,20
|5.033.005.152
|% 6,52
|
|SASA
|70,45
|2.727.454.739
|% 3,30
|
|TUPRS
|312,90
|1.810.501.491
|% 8,05
|
|YKBNK
|7,43
|1.654.856.939
|% 5,09
|
|ASELS
|30,10
|1.507.933.778
|% 2,73
|
|EKGYO
|4,00
|1.469.137.609
|% 3,36
|
|YKBNK
|7,43
|1.654.856.939
|% 5,09
|
|ODAS
|6,65
|1.106.436.462
|% 4,89
|
|ISCTR
|7,90
|973.241.992
|% 5,05
|
|AKBNK
|11,90
|1.422.641.448
|% 5,40
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5408
|18,5518
|% 0,27
|
|Euro
|18,1723
|18,1966
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,7370
|20,8410
|% 0,65
|
|Frank
|18,6346
|18,7469
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9202
|4,9449
|% 0,21
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|9,93
|
|Altın Gr.
|995
|996
|7,28
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.748
|24,00
|
|Tam
|6.694
|6.749
|17,00
|
|Yarım
|3.257
|3.296
|5,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.648
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,18
|1,13
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|0,65
|
|B. Petrol
|89,67
|89,67
|4,53
|
Seans Raporu
16:47
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-
17:02AVOD
Yüzde 7.11 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 390, 231 adet işlem
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17:00BRLSM
Yüzde 8.80 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 924, 701 adet işlem
-
16:59XU100
Endeks 3, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 75 üstünde . İşlem hacmi 41, 608.00 milyon TL de
-
16:58TLMAN
Yüzde 6.77 oranında artışla 43.82 lira fiyatla işlem gören hissede 977, 761 adet işlem
-
16:56TUPRS
Yüzde 8.15 oranında artışla 313.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 862, 628 adet işlem