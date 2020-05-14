***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
14.05.2020 19:08
***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/05/2020
Karar Sayısı
2020/27
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) Şirketimizin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Tarafından yürürlüğe konulmuş olan TMS/TFRS'ye göre hazırlanmış 01 Ocak - 31 Mart 2020 hesap dönemine ait finansal tabloların tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, sözkonusu finansal tablolar ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolar Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.
Saygılarımızla,
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Bülent SEZGİN Ali ŞÖNER
Genel Müdür Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845116
BIST