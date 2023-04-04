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***HLY* *HALKI* *KATMR*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

04.04.2023 16:01
***HLY* *HALKI* *KATMR*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının


***HLY******HALKI******KATMR*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 652.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.087.500.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 424.125.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla %65 oranında artırılarak 1.076.625.000 TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakları 15.03.2023–29.03.2023  tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.    Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 5.277.180,163 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 03.04.2023 tarihinde tamamlanmış olup, ortaklığın (KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.    03.04.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında satışa sunulan 5.277.180,163 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
TOLUN KUDALOĞLU 3.187.589 % 60,4 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER 1.200.000 % 22,74 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
HARUN ZEREY 350.000 % 6,63 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131492


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Cumhuriyet 8.361 8.487 107,00  
Tam 8.465 8.579 178,00  
Yarım 4.150 4.198 87,00  
Çeyrek 2.075 2.099 44,00  
Gümüş.Ons 24,93 24,96 0,97  
Gümüş Gr. 15,40 15,42 0,61  
B. Petrol 84,26 84,26 -0,67  
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