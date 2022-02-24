***HLY* *HALKI* *KLSYN*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
24.02.2022 11:15
***HLY******HALKI******KLSYN*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. halka arzına ilişkin Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003985
BIST
12:441.884
En Yüksek
|Değişim
|: -6,53%
|| -131,73
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.852
12:4414,2049
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 0,3878
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,2389
En Düşük
13,7709
12:4416,0456
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 0,3878
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,1342
En Düşük
15,4856
12:44889,37
En Yüksek
|Değişim
|: 4,83%
|| 40,96
|Açılış
|: 889,37
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
889,94
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler12:44
|ALKA
|17,82
|25.690.503
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,78
|73.499.158
|% 9,00
|
|PETUN
|20,60
|21.152.440
|% 7,68
|
|TETMT
|349,20
|5.650.985
|% 5,82
|
|DAGHL
|14,06
|5.418.855
|% 4,15
|
|OZGYO
|1,89
|18.001.375
|% -10,00
|
|DOBUR
|59,40
|1.368.546
|% -10,00
|
|PGSUS
|96,30
|147.104.609
|% -10,00
|
|PRKAB
|33,48
|9.307.305
|% -10,00
|
|EGSER
|14,40
|19.731.251
|% -10,00
|
|EREGL
|29,18
|1.450.748.987
|% -4,08
|
|THYAO
|25,28
|1.439.961.811
|% -9,97
|
|GARAN
|11,32
|913.823.270
|% -2,67
|
|KRDMD
|10,94
|769.282.497
|% -6,66
|
|YKBNK
|3,68
|473.028.551
|% -6,12
|
|HUNER
|2,47
|467.919.882
|% 2,07
|
|YKBNK
|3,68
|473.028.551
|% -6,12
|
|EKGYO
|2,03
|170.722.976
|% -8,14
|
|ODAS
|1,30
|108.868.017
|% -7,14
|
|GARAN
|11,32
|913.823.270
|% -2,67
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1965
|14,2049
|% 2,81
|
|Euro
|15,9877
|16,0456
|% 2,48
|
|Sterlin
|19,0403
|19,1358
|% 2,06
|
|Frank
|15,3555
|15,4480
|% 2,46
|
|Riyal
|3,7731
|3,7920
|% 2,77
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|43,06
|
|Altın Gr.
|889
|889
|40,96
|
|Cumhuriyet
|5.934
|6.024
|311,00
|
|Tam
|5.902
|6.056
|313,01
|
|Yarım
|2.853
|2.929
|151,41
|
|Çeyrek
|1.431
|1.465
|75,71
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,61
|
|B. Petrol
|100
|100
|6,04
|