***HLY* *HALKI* *ORCAY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
25.08.2021 19:15
***HLY******HALKI******ORCAY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ ve TİCARET A.Ş. FİYAT TESPİT RAPOR ANALİZİ ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960484
BIST
18:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,59
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
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1.471
En Düşük
1.452
18:058,3750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0221
|Açılış
|: 8,3950
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|Önceki Kapanış
|: 8,4180
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8,4231
En Düşük
8,3625
18:059,8715
En Yüksek
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|: -0,22%
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|Açılış
|: 9,8500
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|Önceki Kapanış
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9,9110
En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
|: 482,60
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|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
480,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|27,34
|1.481.515.042
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|287.975.194
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|902.160
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|50.776.012
|% 9,67
|
|PENTA
|85,00
|11.174.555
|% 9,25
|
|ISGSY
|8,55
|195.077.259
|% -10,00
|
|UFUK
|22,32
|552.875
|% -10,00
|
|EDATA
|14,96
|99.390.988
|% -9,99
|
|UTPYA
|22,00
|1.491.070
|% -9,98
|
|AGYO
|4,10
|19.175.599
|% -9,89
|
|THYAO
|12,50
|1.703.473.053
|% -2,42
|
|GARAN
|9,53
|1.635.360.479
|% -0,21
|
|GESAN
|27,34
|1.481.515.042
|% 9,98
|
|BRLSM
|12,12
|1.315.233.134
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,63
|665.097.648
|% -0,78
|
|MRGYO
|1,22
|287.975.194
|% 9,91
|
|ODAS
|1,47
|257.731.817
|% 2,80
|
|GARAN
|9,53
|1.635.360.479
|% -0,21
|
|YKBNK
|2,55
|422.925.671
|% -1,16
|
|THYAO
|12,50
|1.703.473.053
|% -2,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3717
|8,3750
|% -0,26
|
|Euro
|9,8555
|9,8715
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,4843
|11,5419
|% -0,07
|
|Frank
|9,1225
|9,1774
|% -0,42
|
|Riyal
|2,2255
|2,2367
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-10,87
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-4,43
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-45,00
|
|Tam
|3.188
|3.268
|-42,12
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-20,38
|
|Çeyrek
|773
|790
|-10,19
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,89
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,02
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|B. Petrol
|71,34
|71,34
|0,93
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