***HLY* *HALKI* *SNGYO* *KZBGY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara









***HLY******HALKI******SNGYO******KZBGY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [KZBGY, SNGYO]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarKızılbük GYO'nun halka arzına ilişkin olarak yaptığımız "Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim" dahilinde bildirimi yapılan şirketin ünvanı sehven "Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş." olarak yazılmıştır. Şirketin doğru ünvanı Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.'dir.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıSinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş. 46.628.606 % 77,71 İnşaat ve Gayrimenkul Proje Geliştirme Türkiye Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955885BIST