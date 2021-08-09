***HLY* *HALKI* *SNGYO* *KZBGY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara
09.08.2021 11:29
***HLY******HALKI******SNGYO******KZBGY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [KZBGY, SNGYO]
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Kızılbük GYO'nun halka arzına ilişkin olarak yaptığımız "Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim" dahilinde bildirimi yapılan şirketin ünvanı sehven "Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş." olarak yazılmıştır. Şirketin doğru ünvanı Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.'dir.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş. 46.628.606 % 77,71 İnşaat ve Gayrimenkul Proje Geliştirme Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955885
BIST
11:341.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,92
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
11:348,6623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0467
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
11:3410,2034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0487
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
11:34486,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,42
|Açılış
|: 486,11
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler11:34
|BRYAT
|346,60
|50.603.902
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|6.277.482
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|16.531.467
|% 9,98
|
|IDGYO
|5,29
|21.694.160
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.748.861
|% 9,93
|
|EDIP
|3,99
|1.426.712
|% -9,93
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|ISGSY
|10,04
|14.941.634
|% -6,43
|
|DAGHL
|16,16
|14.077.453
|% -5,22
|
|DNISI
|12,47
|5.564.402
|% -5,17
|
|SISE
|8,23
|524.575.469
|% 2,88
|
|GARAN
|9,33
|390.715.129
|% 1,08
|
|GENIL
|13,60
|334.086.569
|% 4,62
|
|KRDMD
|8,02
|305.052.432
|% 0,25
|
|THYAO
|12,87
|189.475.700
|% 0,31
|
|SISE
|8,23
|524.575.469
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,49
|119.635.541
|% 0,81
|
|GARAN
|9,33
|390.715.129
|% 1,08
|
|KRDMD
|8,02
|305.052.432
|% 0,25
|
|AKBNK
|5,50
|159.995.919
|% 1,29
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6586
|8,6623
|% 0,54
|
|Euro
|10,1734
|10,2034
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,9699
|12,0299
|% 0,45
|
|Frank
|9,4193
|9,4761
|% 0,44
|
|Riyal
|2,3025
|2,3141
|% 0,52
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-16,29
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,54
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.229
|3.309
|-40,92
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-19,79
|
|Çeyrek
|783
|800
|-9,89
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,10
|
|B. Petrol
|68,27
|68,27
|-2,43
|
Seans Raporu
11:34
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