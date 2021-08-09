***HLY* *HALKI* *SNGYO* *KZBGY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2021 12:37
***HLY******HALKI******SNGYO******KZBGY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KZBGY, SNGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzında, ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin yaptıkları pay alımlarına ilişkin bilgi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955928
BIST
12:331.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,47
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
12:338,6697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0541
|Açılış
|: 8,6350
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|Önceki Kapanış
|: 8,6090
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8,6705
En Düşük
8,6105
12:3310,2040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0493
|Açılış
|: 10,1400
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|Önceki Kapanış
|: 10,1200
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10,2133
En Düşük
10,1261
12:33484,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,76
|Açılış
|: 484,77
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|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler12:33
|SELGD
|5,61
|6.515.537
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,29
|22.212.628
|% 9,98
|
|SANKO
|11,35
|16.883.736
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|6.005.934
|% 9,93
|
|KTSKR
|38,94
|21.461.215
|% 9,88
|
|ISGSY
|9,79
|31.688.135
|% -8,76
|
|DNISI
|12,14
|11.331.667
|% -7,68
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|DAGHL
|15,87
|18.215.794
|% -6,92
|
|ISBIR
|4.760,20
|223.729
|% -4,80
|
|GENIL
|14,12
|476.607.435
|% 8,62
|
|YKBNK
|2,48
|170.550.952
|% 0,40
|
|KOZAL
|106,80
|122.693.359
|% -0,84
|
|FENER
|36,88
|83.211.798
|% 2,44
|
|SAFKR
|9,80
|77.422.085
|% 4,81
|
|GENIL
|14,12
|476.607.435
|% 8,62
|
|ODAS
|1,41
|43.459.651
|% 2,92
|
|ALBRK
|1,57
|36.098.359
|% -3,09
|
|PEKGY
|0,97
|20.338.471
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,32
|26.499.919
|% 0,76
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6626
|8,6697
|% 0,63
|
|Euro
|10,1927
|10,2040
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,9875
|12,0476
|% 0,60
|
|Frank
|9,4058
|9,4624
|% 0,30
|
|Riyal
|2,3010
|2,3125
|% 0,45
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-20,14
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.274
|-19,00
|
|Tam
|3.210
|3.291
|-18,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-8,78
|
|Çeyrek
|778
|796
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,10
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|B. Petrol
|67,75
|67,75
|-2,95
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