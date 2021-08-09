***HLY* *HALKI* *SNGYO* *KZBGY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLY******HALKI******SNGYO******KZBGY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KZBGY, SNGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKızılbük GYO'nun halka arzına ilişkin olarak yaptığımız "İdari Sorumluluğu Bulunan ve İçsel Bilgiye Erişimi Olan Kişilerin Pay Alımlarına İlişkin Bildirim" dahilinde bildirimi yapılan kişilerin listesi sehven eksik olarak yayınlanmıştır. Güncel liste ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956112BIST